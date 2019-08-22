跆拳道／協會人事、財務違規 體育署砍一年補助經費

2019-08-22 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



跆拳道協會昨天爆發理監事會開會衝突。 跆拳道協會全國理事會提供 分享 facebook 中華跆拳道協會理事長吳兩平遭指控違法任用兩個兒子擔任協會人員、報假帳等情事，經教育部組成專案小組啟動行政調查，查核報告已完成並作出處分，體育署除對協會處以警告，並停止中華跆拳道年度工作計畫經費部分補助1年、停止部分補助額度2分之1。

體育署署長高俊雄今天親自報告調查結果，他以「無法容忍」形容中華跆拳道協會理事長吳兩平蓄意放任協會惡化；高俊雄也強調，處置前提是不能影響選手參賽權益，「關於財務部分，會透過教育部政風單位送檢調繼續調查，希望現任理事長能以選手為重，會務能正常運作。」

高俊雄也表示，教育部部長潘文忠對跆協這次狀況十分重視，事件已經拉到「部」的層級來處理，「如果事情再惡化，有必要再提到專案小組，再請專案小組處理。」

體育署競技運動組組長洪志昌解釋，就調查結果，中華跆協在人事和財務都有違反國體法，體育署將追回包括保險費、住宿費等部分費用，並在不涉及選手選訓參賽經費下停止經費補助，下年度實行。

昨天跆拳道協會原定要召開的第12屆理事會第1次臨時理事會，因協會抵制、大門深鎖被迫取消，延到9月1日在體育署召開。洪志昌表示，若臨時理事會提出理事長罷免案連署通過，仍要按照程序走，吳兩平收到罷免聲請書後有15天可提出答辯。

跆協財務人事風波調查結果 體育署：協明顯違法

【中央社／22日電】

針對中華民國跆拳道協會理事長吳兩平遭指控經費浮報、安插兒子擔任協會人員，教育部專案小組行政調查結果今天出爐，對跆協祭出警告，並將停止明年工作計畫經費部分補助。

中華跆協近來風波不斷，原訂昨天在跆協召開臨時理事會，但協會大門深鎖，副理事長張火爐昨天透露，今天一早將送出罷免理事長吳兩平連署書。

體育署今天下午召開記者會，體育署長高俊雄也動怒，他說，無法容忍任何一個擔任特定體育團體理事長放任會務運作越加惡化，並強調去年足協也沒有如此明目張膽，未來將依照國體法規定，「事實到哪裡，我們處理到哪裡」。

教育部日前組成專案小組，今天公布調查及處分結果，體育署競技運動組組長洪志昌指出，跆協理事長的2個兒子雖非屬協會專任人員，但依據訪談協會人員證稱，理事長任用2子分別兼任跆協國際事務組及國際關係組組長及指定2人擔任跆協所辦3大國際賽事的組長職務，領有出席費或工作費，行為已涉違反國體法第39條第6項應利益迴避等規定。

此外，跆協工作人員異動，未依法陳報，有資訊揭露不全、規避主管機關監督之嫌。

跆協財務方面，洪志昌表示，自籌部分，因跆協未建立財務運作管理內控機制，導致自籌款項所附支出憑證不齊或缺漏，難以確認實際支用數額，易生浮報或不實疑慮，且跆協在經費動支、採購程序相關行政流程或作業鬆散，易引發外界質疑，違反國體法第30條第1項第11款及第34條第1項第1款，應建立財務稽核及管理機制與實施內部財務監控制度規定。

洪志昌指出，上述違失認定確有違反法令、章程及妨害公益的情事，且情節重大，依國體法第43條規定，決定對跆協處以警告，並限期改善。

除了直接涉及選手選訓參賽經費外，洪志昌說，將停止跆協年度工作計畫經費部分補助一年，停止部分補助額度1/2，因今年經費已執行差不多，所以從明年開始。

在行政調查之外，洪志昌指出，還有部分未盡事實後續將移送檢調等單位併案偵辦及參考。

高俊雄表示，若跆協情況未來更加惡化，包括出現新事證或惡意行為，會再提到專案小組處理。

體育署新聞稿：