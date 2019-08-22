軟網／花蓮鳳林首辦國際賽 地主喊捍衛金牌

2019-08-22 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



花蓮鳳林首度舉辦軟式網球國際賽，今天特別舉辦記者會宣傳。記者曾思儒／攝影 分享 facebook 花蓮縣鳳林鎮舉辦軟網賽邁入25年，除2012年升格全國賽，今年更邁向國際，9月20日到22日將舉行「台灣第一國際慢城」花蓮鳳林盃軟式網球錦標賽，由地主迎戰來自日本、南韓、蒙古、泰國、印尼等11國選手，同時為10月底的世界盃備戰暖身。

今年賽事由花蓮縣政府、花蓮縣鳳林鎮公所和中華軟網協會共同舉辦，是台灣首度由民間籌辦的國際軟網賽，鎮長蕭文龍說：「體育能帶動光觀，觀光能帶動產業，鳳林本來默默無名，去年辦了中華盃，對地方經濟發展很好，也帶動鎮上的運動風氣，這次比賽也是鎮上一大盛事。」

鳳林2014年首開台灣先例，獲得國際慢城組織認證，小學就接觸軟網的體育署副署長林哲宏笑說，城鎮必須人口不超過5萬人，且不能有大賣場，才符合「慢城」資格，鳳林此次舉辦軟網賽和慢城結合十分特別，且賽事除公開組還有青少年組，希望軟網運動也能向下扎根。

地主本次組成國家代表隊和鳳林地主隊迎敵，國家隊有去年雅加達亞運混雙奪金的余凱文和鄭竹玲領銜出賽，鄭竹玲笑說：「非常有信心，會全力以赴！」

國家代表隊12日已為10月底大陸台州市登場的世界盃開始集訓，教練李佳鴻表示，包括男團、女單和混雙都是奪牌重點項目，鳳林盃算是一個測試，「希望像亞運一樣，把冠軍留在台灣。」