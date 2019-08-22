世羽賽／戴資穎周天成估晚上8時出賽 搶8強門票

2019-08-22 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



戴資穎。 圖／Badminton Photo提供（資料照） 分享 facebook 在瑞士巴塞爾進行的2019世界羽球錦標賽今天進行各組16強賽，賽程自台灣時間下午5點展開，我國「一哥」周天成及「一姊」戴資穎都順利晉級，兩人都被安排在有電視轉播場地，預計在晚上8點左右出賽。

世錦賽打完前三天，我國只剩四組人馬挺進16強，除了男女單的周天成、戴資穎外，另外還有兩組男雙組合王齊麟／李洋及廖敏竣／蘇敬恒，「麟洋配」將碰上世界排名23的南韓組合催率圭／徐承宰，將在第二球場壓軸登場；「廖蘇配」則在晚上6點40分碰上丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）。

戴資穎在日本公開賽丟掉球后寶座後，短暫休息再度出征世錦賽，位列第二種子的她首輪輪空，昨天首戰面對世界排名28的印尼菲崔亞妮（Fitriani Fitriani），小戴順利以21：15、21：14奪勝，今天戴資穎則要在第一場地繼續出征，首度交手世界排名第29的南韓好手金佳恩；而戴資穎要重返球后寶座，要打進四強才有機會。

周天成今天同樣要面對新面孔、世界排名34的新加坡22歲小將駱建佑，駱建佑在來到巴塞爾前參加了兩場超級100等級的俄羅斯公開賽、印度海得拉巴公開賽都闖進決賽，雖然都與冠軍擦身，但實力仍不可小覷。