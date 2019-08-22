布朗克斯女網／錯過賽末點遭逆轉 詹家姊妹無緣決賽

2019-08-22 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



詹皓晴(右)與詹皓晴姊妹。 資料照(劉雪貞提供) 分享 facebook 為迎接即將開打的美網，我國網球「詹家姊妹」在總獎金25萬美元（約台幣791.5萬元）布朗克斯女網賽做最後備戰，位列第二種子的詹詠然／詹皓然今在女雙四強賽先盛後衰，以6：1、3：6、10：12不敵第三種子的克羅埃西亞尤拉克（Darija Jurak）／西班牙桑契斯（Maria Jose Martinez Sanchez），無緣晉級決賽。

美網前最後一戰，詹詠然／詹皓晴首輪只讓對手拿到1局，以6：1、6：0輕取白俄羅斯薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）／斯洛伐克庫茲莫娃（Viktoria Kuzmova），第二輪碰哈薩克沃斯科波娃（Galina Voskoboeva）／烏克蘭克琪諾（Lyudmyla Kichenok），也只花73分鐘就取勝，前兩輪都以直落二闖關，順利挺進最終四強。

今天凌晨的四強賽，首盤詹家姊妹打出強勢開局，連保帶破連下4局，只在第5局的發球局遭對手突破，以6：1先下一城。次盤一下場詹詠然／詹皓晴又率先破發，並在自己的發球局躲過3個破發危機，取得2：0領先，不過盤中姐妹倆出現亂流第4、6局的發球局接連遭到突破，讓對手連拿4局逆轉。

決勝盤「超級搶十」前段雙方展開拉鋸，3：3後詹詠然／詹皓晴把握機會連下3分，一度握有6：3的領先，卻遭到對手反撲，連下5分反倒陷入6：8劣勢，不過姐妹倆展現韌性，先是化解對手2個賽末點機會，追成9：9平手，還曾取得1個賽末點機會，仍在10平後讓第三種子組合連下2分，收下冠軍賽門票。