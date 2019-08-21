世羽賽／寶島內戰勝出 麟洋配闖16強

2019-08-21 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



羽球世錦賽第3日賽程上演「寶島內戰」，男雙排11種子的「麟洋配」王齊麟／李洋和林上凱／曾敏豪正面對決，世界排名第9的「麟洋配」技高一籌，21：10、21：14闖關，且原本第三輪假想敵、印尼頭號種子組合又爆冷出局，讓「麟洋配」闖關8強機會大增。

我國男雙今年世錦賽取得4席「滿額」，「麟洋配」和排13種子的廖敏竣／蘇敬恒首輪輪空，林上凱／曾敏豪也通過首輪考驗，只有「羊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵首輪出局。

「麟洋配」和林上凱／曾敏豪第二輪正面交鋒，兩組人馬首度國際賽碰頭沒有太大懸念，「麟洋配」只花26分鐘就直落2闖關，且南韓世界排名23的催率圭／徐承宰另場賽事在3局大戰扳倒目前世界排名第1的印尼組合馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）3局擊落，等於為「麟洋配」晉級路掃掉一大強敵。

王齊麟去年和學長陳宏麟打下台灣首面世錦賽男雙銅牌，今年改和李洋搭檔挑戰再寫新猷；兩人過去和催率圭／徐承宰交手兩次，雙方各拿一勝。

「麟洋配」也成第三組晉級16強的台將，稍早「一哥」周天成和前球后戴資穎都以直落2出線，另名女單台將代表白馭珀，挑戰排第5種子的印度名將辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）沒能成功，14：21、15：21止步第二輪，女雙許雅晴／胡綾芳則是3局大戰落敗。