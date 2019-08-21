龍舟／中華隊擊敗中國 世錦賽2000公尺奪金

2019-08-21 21:04 中央社 台北21日綜合報導



中華男子龍舟代表隊今天在世界龍舟錦標賽公開組2000公尺項目，以9分9秒926奪冠。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華男子龍舟代表隊今天在世界龍舟錦標賽公開組2000公尺項目，以9分9秒926奪冠，上屆冠軍中國隊以9分15秒085，拿下銀牌，而地主泰國隊以9分21秒189，連2年排名第3。

世界龍舟錦標賽今年選在泰國舉行，中華男子龍舟代表隊今年共報名公開組2000公尺環繞賽、1000公尺、500公尺以及200公尺的直道競速等項目。

教練侯鴻章表示，中華男子龍舟代表隊上屆世錦賽在2000公尺項目摘下銀牌，去年亞運更一舉奪金，選手自亞運後持續自主訓練，這次更自費聘請防護員隨隊，賽前希望能延續亞運奪金氣勢，「運氣還不錯，最後有拿到金牌」。

2019年東南亞運動會將於11月底登場，世錦賽成為東南亞各國備戰東南亞運動會的前哨戰，侯鴻章透露，今年參賽隊伍又較上屆多，不少亞運參賽國家都有參賽，競爭激烈。

侯鴻章指出，2000公尺項目比賽變數較大，中華隊上屆第2名，本屆參賽排序倒數第2出發，但因該項比賽屬於追逐賽，如果前面被其他國家擋到，將很難超越，恐影響成績，加上上屆冠軍緊追在後，因此壓力很大。

中華男子龍舟代表隊上屆世錦賽在公開組斬獲3面銀牌，談到這次目標，侯鴻章表示，由於500公尺以上的長程比賽屬於中華隊的強項，他評估明天登場的1000公尺項目機會很大，將盡力而為，「有了好的開始，希望之後一面一面（獎牌）拿下」。