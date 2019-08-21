世羽賽／重返球后開紅盤 戴資穎直落2闖關

2019-08-21 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



小戴世錦賽首戰順利以21：15、21：14奪勝，為巴塞爾征途開出紅盤。 美聯社 分享 facebook

前兩天休養生息，我國羽球名將戴資穎在世錦賽第3日迎接首戰，面對世界排名28的印尼菲崔亞妮（Fitriani Fitriani），小戴順利以21：15、21：14奪勝，為巴塞爾征途開出紅盤。

菲崔亞妮首度面對小戴雖先搶下第1分，但小戴馬上連拿3分超前，6：6被追平後又是一波連下3分攻勢，就此一路領先；第二局小戴開始就連拿2分，優勢也一路擴大，第一次技術暫停已取得11：5領先，恢復比賽後雖一度被對手14：13逆轉，但小戴馬上回敬8：0攻勢，最終就以21：14迎接勝利。

小戴雖在世錦賽前從球后寶座退位，但女單世界排名首位的日本好手山口茜今天凌晨爆冷出局，成小戴重新登頂的利多；首輪輪空的小戴順利過頭關，第三輪將碰南韓世界排名29的金佳恩。

小戴登場前，男單排第2種子的「一哥」周天成也順利闖關，小天今天只花32分鐘就以21：14、21：10拍下世界排名百大外的克羅埃西亞選手杜爾金雅克（Zvonimir Durkinjak），順利晉級16強。

僅存的女雙台將組合許雅晴／胡綾芳，今天纏戰1小時又3分鐘以15：21、21：13、11：21敗給列13種子的馬來西亞組合鄒美君／李明艷，止步第二輪。

今天還有3組男雙要在第四球場出賽，其中列11種子「麟洋配」王齊麟／李洋要和林上凱／曾敏豪上演「寶島內戰」，預計今天晚上9點40分對決；廖敏竣／蘇敬恒則排第4球場壓軸戰，台灣時間周四凌晨迎戰俄羅斯對手。