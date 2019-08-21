跆拳道／協會辦公室遭反鎖 臨時理事會被迫流會

2019-08-21 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



中華民國跆拳道協會原訂於今天在跆協召開臨時理事會，但卻因為跆協辦公室遭反鎖而被迫流會。圖／跆拳道協會全國理事會提供 分享 facebook

中華民國跆拳道協會原訂於今天在跆協召開臨時理事會，不過在與會的體育署人員及全國理事陸續到場後卻發現遭到反鎖其外，加上依規定無法臨時更換場地，最終只能宣告流會，擇日再舉行。

中華跆協今天經體育署體育署指示，將舉辦臨時理事會，不過在體育署官員及20位理事齊聚協會時，卻發現跆協辦公室遭到反鎖，雖然副理事長張火爐一度找來鎖匠試圖開門，但卻因為門遭到反鎖無法開啟，而依照規定臨時理事會無法在核報地址舉行的情況下將被視為無效，最終只能宣告流會。

隨後跆拳道協會全國理事會也透過聲明斥責理事長吳兩平的作為，並表示已決定盡快完成罷免理事長吳兩平的提案連署，在聲明中理事會也一一點出吳兩平的不是之處，並強調體育署雖然對外聲稱國際賽事不會受影響，理事們卻要告訴體育署，全國各縣市每天大大小小有許多晉級晉段的比賽，理事長吳兩平因個人喜好不配合辦理，導致學生報名秩序大亂，已經非常嚴重的影響到整個跆拳道在台灣幾十年的生態，更影響到基層選手競賽的公平性。

聲明中也有理事指出，吳兩平個人行為世盟、亞盟主席都已聽聞，希望他能自己請辭，不要牽連跆拳道在台多年清譽。而跆協副理事長張火爐也表示，目前已經累積19份罷免連署書，預計明天送交到跆協、體育署與內政部，正式啟動罷免程序。