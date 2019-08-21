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游泳／中國泳將孫楊禁藥爭議 第二次公聽會待審

2019-08-21 18:49台灣醒報 台北報導

因藥檢爭議不斷的中國泳將孫楊確定出席體育仲裁法庭的聽證會，這也是泳協史上第二次的...
因藥檢爭議不斷的中國泳將孫楊確定出席體育仲裁法庭的聽證會，這也是泳協史上第二次的公開聽證會。 新華社
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因藥檢爭議不斷的中國泳將孫楊確定出席體育仲裁法庭的聽證會，這也是泳協史上第二次的公開聽證會，預計於10月進行，案件定讞結果是勝是敗對孫楊影響巨大。孫楊過往曾在2014年陷入用藥爭議，禁賽結束後又於2018年「暴力反抗藥檢」，近期孫楊於世錦賽（國際泳協認為他沒事）奪金後遭到泳將們圍剿，若聽證會判他敗訴，將失去東京奧運參賽權。

泳協史第2度聽證會

根據《亞洲Fox體育網》報導，隨著世界反興奮劑組織（WADA）上呈孫楊有再度使用興奮劑的可能後，洛桑的世界體育仲裁法庭（CAS）日前宣佈孫楊案將以公開聽證會方式舉行，代表屆時會開放民眾與媒體全程觀禮出席，而21日確定時間將延至10月登場，原因是三方（孫楊、WADA、國際泳協）有其中一方因個人因素得拖遲。

孫楊案也將是泳協史上第二次用到公開聽證會，前一次是在1999年因德布魯起訴國際泳協，本次藥檢議題除了孫楊外，國際泳聯也受到很多人批評。國際泳協近期接受孫楊參賽世錦賽就等於對孫楊去年的暴力反檢視而不見，而本次世錦賽孫楊又因忍不住被其他國家泳將嘲諷藥檢議題，奪金後直接在頒獎台回嗆「你們都是輸家」，把藥檢疑問推向高峰。

結果影響體育生涯

根據《英國廣播公司》報導，本次聽證會的結果可能對孫楊生涯影響重大，這位27歲泳將本就是中國征戰東京奧運的泳將不二人選，但若CAS判決結果認為孫楊與國際泳協都有問題，這會是孫楊再度使用禁藥，肯定會缺席明年東奧，甚至會因禁賽，影響個人巔峰生涯。

這不是首度有中國泳將涉入禁藥相關的爭議，2012年倫敦奧運時年僅16歲的葉詩文打破女子400公尺個人混合泳的世界紀錄後，也被外界質疑用藥，當時國際泳協認為她沒用藥，稱指控都是不實謠言，最終草草落幕。

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