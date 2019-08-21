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世羽賽／周天成速闖關 男單16強就位

2019-08-21 16:36聯合報 記者曾思儒╱即時報導

周天成輕鬆以直落2闖關，成為率先晉級16強的台將。 路透社
周天成輕鬆以直落2闖關，成為率先晉級16強的台將。 路透社
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世錦賽目標登上頒獎台的我國「一哥」周天成，今天第二輪碰世界排名126的克羅埃西亞選手杜爾金雅克（Zvonimir Durkinjak）沒遇太多阻礙，輕鬆以直落2闖關，成為率先晉級16強的台將。

生涯首度交鋒中，小天首局不曾嘗過落後滋味，2：2後連拿5分就一路領先，只花15分鐘就以21：14先下一城；第二局小天一下場就取得7：0優勢，最終就以21：10迎接勝利。

小天第三輪將碰新加坡駱建佑和法國魯克塞爾（Thomas Rouxel）勝家，奪勝晉級8強就追平個人世錦賽最佳成績，8強假想敵是排第7種子的印度斯里坎（Kidambi Srikanth）。

台將今天率先登場的小天開出紅盤，接續還有3組男雙也要在第四球場出賽，期中列11種子「麟洋配」王齊麟／李洋要和林上凱／曾敏豪上演「寶島內戰」，預計今天晚上9點40分對決；廖敏竣／蘇敬恒則排第4球場壓軸戰，台灣時間周四凌晨迎戰俄羅斯對手。

列女單第2種子的戴資穎首輪輪空，今天將和世界排名28的印尼菲崔亞妮（Fitriani Fitriani）進行生涯首度對決，賽程排在有轉播的第一球場，約晚上7點10分登場；目前球后山口茜今天凌晨的首戰爆冷出局，小戴成排序最高的種子代表，重返球后機會也提升不少。

小戴賽程結束後，另名台將白馭珀接棒在第一球場上陣，世界排名45的她將挑戰排第5種子的印度名將辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）。

闖過頭關的女雙組合許雅晴／胡綾芳，今天將在沒轉播的第三球場碰列13種子的馬來西亞組合鄒美君／李明艷。

世錦賽戴資穎羅斯

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