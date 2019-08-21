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網球／韓籍失聰少年李德熙 奪ATP首勝寫紀錄

2019-08-21 16:13聯合報 記者林宋以情╱即時報導

南韓聽障網球好手李德熙。 美聯社
南韓聽障網球好手李德熙。 美聯社
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南韓聽障網球好手李德熙，昨日在北卡羅來納州溫斯頓賽勒姆公開賽（Winston-Salem Open），打下ATP巡迴賽生涯首勝，成為史上第一位打下ATP巡迴賽會內賽勝利的聽障球員。他勉勵所有聽障人士，只要努力，沒有不可能。

21歲的李德熙目前世界排名212名，曾多次來台拚戰高雄海碩男網賽，昨日他在溫斯頓賽勒姆男網賽，首輪7：6（4）、6：1擊敗芬蘭拉克索寧（Henri Laaksonen），儘管次輪鏖戰三盤先盛後衰，6：4、0：6、3：6不敵世界排名41的波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），仍寫下ATP難得紀錄。

兩歲時被診斷失聰，李德熙場上無法聽見主審的讀分，球出界也得仰賴線審手勢，網球路上受盡冷嘲熱諷，「人們總取笑我的聽障，說我不該打網球。這一路的確很艱辛，但我的朋友、家人伴我度過，我希望能告訴所有人，我做得到。」

李德熙也在網球場上展現天賦，14歲就拚戰生涯首場ATP挑戰賽，生涯拿下11座挑展賽冠軍，四大賽最佳曾在去年澳網挺進到會外賽第三輪，並在今年美國阿肯色州小石城（Little Rock）挑戰賽拿下首座挑戰賽亞軍。

李德熙用自身故事，勉勵所有聽障人士，「別氣餒，只要夠努力，任何事你都做得到。」

澳網

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