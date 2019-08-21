東亞城市足賽／PK不敵日 台中教頭：小球員該去挑戰

2019-08-21 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



台中市代表隊和沖繩代表隊球員卡位爭球。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

上半場先進兩球，台中東亞國際城市足球邀請賽的地主代表台中市代表隊有大好機會留下最終戰勝利，但下半場先被日本的琉球代表隊4：4踢平，最終在PK中吞敗，沒能把握取勝機會讓教練葉獻中頻頻搖頭。

台中代表隊以10月全運會為主戰場，不過泰半球員前幾天才踢完企甲聯賽，加上先前預賽連日征戰，今天多讓惠文高中小球員有磨練機會，上半場由6位代表隊學長帶著小學弟出賽，下半場就是全部的高中生上戰場。

「球員實力是有點差距，但難得的機會該去把握，是很難，但就該去挑戰，球員還那麼年輕。」同時身為台中足球名校惠文高中教練的葉獻中，提到下半場丟了4個球露出苦笑，「不過球員還是需要這樣的機會去累積經驗。」

台中市代表隊和沖繩代表隊纏戰到PK才分出勝負。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

將升上北市大二年級王義友是惠文校友，已是連3年參加台中東亞國際城市足球邀請賽，踢完上半場就下場的他點出學弟問題，「高中球員不夠成熟，有些想法是對的，但經驗不夠，不知道怎麼處理球。」

他把握傳承經驗，場下不時提點學弟防守站位和觀念，「北市大出國比賽的強度都很高，這個比賽球隊算實力相當，但像日本球隊的觀念就很好，台灣是不會這樣的，所以踢這比賽是會進步的。」

台中東亞國際城市足球邀請賽今年已邁入第6屆，除3支地主另有兩支日本代表及澳洲聯賽新科冠軍鄒北記足球俱樂部與會，今天已是最終日賽程。