PGA／聯邦盃最終戰 本季2大滿貫冠軍無緣參賽

2019-08-21 17:41 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



聯邦快遞杯前2站打完，老虎伍茲積分沒在前30名，因此無緣衛冕最終站的巡迴錦標賽。 美聯社 分享 facebook

聯邦快遞杯（FedEx Cup）始於2007年，旨在四大滿貫賽後給美巡賽季一個高潮收尾，4場季後賽因應而生；今年第13屆賽事做出重大變革，季後賽場次減少為3場，總冠軍獎金從1000萬美元加碼到1500萬。

此外，22日開打的巡迴錦標賽將採新的積分排名系統，以頭號種子湯瑪斯（Justin Thomas）為例，他首輪起始成績為（-10）、坎特利（Patrick Cantlay）為（-8）、凱普卡（Brooks Koepka）（-7）以此類推，過去巡迴錦標賽和聯邦快遞杯總冠軍不同人的情況將不復見。

伍茲今年4月拿下美國名人賽冠軍，拿到207萬獎金；而季後賽前2站北方信託高球賽和BMW錦標賽的冠軍獎金分別為166萬。相較之下，聯邦快遞杯總冠軍的1500萬冠軍紅利顯得相當驚人，甚至比前澳洲高球名將諾曼（Greg Norman）的生涯總獎金還多。

聯邦快遞杯僅伍茲（Tiger Woods）拿過2座冠軍（2007、2009），近4年的冠軍得主分別為史佩斯（Jordan Spieth）、麥羅伊（Rory McIlroy）、湯瑪斯和羅斯（Justin Rose）。

巡迴錦標賽在亞特蘭大東湖舉行，伍茲近2冠正好都在喬治亞洲拿下，可惜前2站打完他聯邦快遞杯積分沒在前30名，因此無緣衛冕巡迴錦標賽，但今年穿上綠夾克已經是前球王最好的慰藉。

此外，在英國公開賽拿下葡萄壺獎盃的勞瑞（Shane Lowry），同樣沒晉級巡迴錦標賽，這是聯邦快遞杯史上第5次2位當年大滿貫得主無緣最終站。