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跆拳道／花蓮嘉里國小進軍全國賽 獲2金3銀6銅

2019-08-21 11:53聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮嘉里國小跆拳道隊參加全國中小學校跆拳道錦標賽，踢下2金3銀6銅。圖／嘉里國小...
花蓮嘉里國小跆拳道隊參加全國中小學校跆拳道錦標賽，踢下2金3銀6銅。圖／嘉里國小提供
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成軍還不到2年的花蓮縣新城鄉嘉里國小跆拳道隊，日前參加有1800名選手參賽的全國中小學校跆拳道錦標賽，踢下2金3銀6銅。其中首獲對打金牌的林冠宇，因課業達不到標準被「禁賽」，上學期功課進步後才「復出」，不負眾望踢下冠軍。

2019全國中小學校跆拳道錦標賽上周在新北市新莊體育館舉辦，這次賽事，為了讓小選手們提早與國際接軌，在國小組對打賽程中，開始使用電子護具。

嘉里國小小將們由教練顏祥坪帶領出征，3天賽程獲得2金3銀6銅的好成績。其中新學期升上六年級的林潘崇靜與林冠宇，都是第一次在跆拳道對打項目踢下金牌。

花蓮嘉里國小跆拳道隊教練顏祥玶帶領隊員們踢出好成績，獲最佳教練獎。圖／嘉里國小提...
花蓮嘉里國小跆拳道隊教練顏祥玶帶領隊員們踢出好成績，獲最佳教練獎。圖／嘉里國小提供
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顏祥玶說，參加跆拳道隊也不能荒廢課業，她對隊員們都有課業上的基本要求，冠宇是極有潛力的選手，但是5年級時課業沒達到她的標準，所以將冠宇禁賽，要求在學校寫完、複習完功課，才能加入訓練，還好冠宇也很認真，後來功課有進步，解除禁令後的第一次參賽就有好成績。至於林潘崇靜，除了教練要求嚴格，他也認真自我訓練，摘下金牌。因為團隊表現傑出，顏祥玶獲頒獎最佳教練獎。

嘉里國小教導主任溫敏宇說，上月學校邀請到2018年亞運品勢銅牌、2019年世大運品勢銀牌得主陳以瑄到校客座，提升學童在品勢項目的實力，這次賽事首度參加雙人組品勢項目，獲得2銀3銅。校長紀忠呈校長感謝教練指導與家長支持，讓跆拳道隊在全國賽事有好的表現。

跆拳道亞運

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