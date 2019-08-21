世羽賽／山口茜爆冷出局 戴資穎拚重返球后

2019-08-21 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



由於世界球后日本名將山口茜首戰中箭落馬，戴資穎本周若能奪冠，將能重返球后寶座。 歐新社 分享 facebook

瑞士羽球世錦賽，首輪輪空的台灣「一姐」戴資穎，預計台灣時間今天晚上八時出賽，迎戰世界第28名印尼好手菲崔亞妮（Fitriani Fitriani），由於世界球后日本名將山口茜首戰中箭落馬，戴資穎本周若能奪冠，將能重返球后寶座。

世界第2的戴資穎今晚在32強迎戰印尼菲崔亞妮，也是兩人生涯首度交手。戴資穎在前一站日本羽賽八強意外不敵加拿大李文珊，步下球后寶座，不過再度迎來登頂機會。

由於世界球后山口茜腰傷，首戰爆冷不敵新加坡女將楊佳敏，提前出局。戴資穎目前積分距離山口茜差2085分，要超越山口茜至少得晉級四強，不過還得看世界第三大陸名將陳雨菲的表現，陳雨菲以1280分緊追在小戴之後，小戴只要至少四強且陳雨菲不奪冠，就能重返后座。

世界球后山口茜受困腰傷，首戰爆冷不敵新加坡女將楊佳敏，提前出局。 路透 分享 facebook

今日賽程將由「一哥」周天成打頭陣，預計台灣時間今天下午4時生涯首度交手克羅埃西亞選手杜爾金雅克（Zvonimir Đurkinjak），男雙則將上演「台灣內戰」，「麟洋配」王齊麟／李洋對林上凱／曾敏豪。

女單白馭珀將在戴資穎後接續登場，將碰上第五種子印度名將辛德胡（Pusarla V. Sindhu），女雙許雅晴／胡綾芳、男雙廖敏俊/蘇敬恆也都將出賽。