世羽賽／戴資穎登第一球場 白馭珀闖頭關

2019-08-20 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照） 分享 facebook 羽球世錦賽今天在瑞士巴塞爾進行第2日賽程，第3日賽程也出爐，列女單第2種子的戴資穎將在第一球場迎接巴塞爾首戰，男單僅存的台將代表「一哥」周天成和3組台灣男雙都要在第4球場出賽。

小天和「羽球王子」王子維是今年世錦賽男單台將代表，兩人都闖過頭關，但王子維今天第二輪苦戰3局敗給世界排名12的西本拳太，沒能再進一步；排男單第2種子的周天成，今天凌晨在3局大戰力退世界排名27的丹麥維廷哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），第2日休兵一天，台灣時間明天下午3點50分將碰世界排名126的克羅埃西亞選手杜爾金雅克（Zvonimir Durkinjak）。

小戴是女單第2種子，首輪輪空，第二輪將碰世界排名28的印尼菲崔亞妮（Fitriani Fitriani）；小戴今年世錦賽首戰排在有轉播的第一球場，預計台灣時間明天晚上7點左右上陣。

世界排名45的白馭珀也加入女單32強行列，她今天上演逆轉勝，首局在17：18落後下連趕4分先下一城，第二局再以21：17拿下，直落２擊敗加利亞世界排名62的塞琪妮（Linda Zetchiri），明天將在小戴比賽後接棒上場，挑戰排第5種子的印度名將辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）。

中華羽球隊今年世錦賽男雙取得4席「滿額」，列11種子「麟洋配」王齊麟／李洋、排13種子的廖敏竣／蘇敬恒首輪輪空，昨天林上凱／曾敏豪也在3局大戰力退香港對手，明天第二輪和「麟洋配」上演的「寶島內戰」也是排在第4球場，表定台灣時間晚上9點40分開戰；廖敏竣／蘇敬恒則排第4球場壓軸戰，台灣時間周四凌晨迎戰俄羅斯對手。