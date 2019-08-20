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羽球世錦賽／逆轉差一步 王子維止步第二輪

2019-08-20 20:07聯合報 記者曾思儒╱即時報導

羽球世錦賽今天在瑞士巴塞爾續戰，大陸金滿貫名將「超級丹」林丹3局不敵印度普拉諾（H. S. Prannoy），成第2日率先落馬的種子選手，為台將打頭陣的「羽球王子」王子維也差點演出爆冷戲碼，可惜沒把握首局3個局末點，苦戰3局不敵列第8種子的日將西本拳太。

世界排名28的王子維，2年前台北世大運金牌戰就是拍下目前世界排名12的西本拳太登頂，但去年湯優盃是西本拳太直落2取勝；今天再對決，西本拳太第一局先取得20：16的局末點優勢，王子維雖連續瓦解對手機會，連趕5分反超，但自己3個局末點也沒把握，23：25送出首局。

第2局王子維從沒落後過，一路領先以21：13扳平局數，決勝局又先取得3：0領先，但西本拳太先5：5追平，9：7時又連拿5分擴大領先，王子維雖一度將差距所小成14：15，但逆轉仍差一步，讓西本拳太以21：16迎接勝利。

排第10種子的印度沙米（Sameer Verma）首日賽程就出局，是最早落馬的種子；世界排名17林丹排11種子，首輪經過3局大戰才辛苦出線，今天同樣苦戰3局，但無緣再收勝利，以11：21、21：13、7：21敗給世界排名30的普拉諾，提前結束巴塞爾旅程。

中華羽球隊兩組女雙許雅晴／胡綾芳和張淨惠／楊景惇今天原本要分頭搶勝，但張楊配退賽，送印度隊手直接晉級，許胡配則是稍晚要和另組印度組合搶第二輪門票。

列女單第2種子的戴資穎首輪輪空，明天才要迎接巴塞爾首戰；她的對手已經出爐，將和世界排名28的印尼菲崔亞妮（Fitriani Fitriani）進行生涯首度對決。

排男單第2種子的周天成，今天凌晨在3局大戰力退世界排名27的丹麥維廷哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），第2日休兵一天，明天第二輪將碰世界排名126的克羅埃西亞選手杜爾金雅克（Zvonimir Durkinjak）。

中華羽球隊今年世錦賽男雙取得4席「滿額」，列11種子「麟洋配」王齊麟／李洋、排13種子的廖敏竣／蘇敬恒首輪輪空，昨天林上凱／曾敏豪也在3局大戰力退香港對手，明天第二輪要和「麟洋配」上演「寶島內戰」，只有「羊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵首輪出局。

王齊麟也是台將今年世錦賽唯一的混雙代表，他和搭檔程琪雅目前世界排名38位，台灣時間今天凌晨以21：18、21：11拍下日本組合權藤公平／栗原文音，今天將挑戰排第7種子的南韓組合徐承宰／蔡侑玎。

王子維。報系資料照
王子維。報系資料照
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王子維羽球世錦賽

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