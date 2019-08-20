女壘／隊數不如美日強權 台灣燃燒熱情抗衡列強

2019-08-20 17:40 中央社 洛杉磯19日專電



參加2019年U19世界盃的中華女壘隊。 圖／中華民國壘球協會提供 分享 facebook 女子壘球是台灣少數排名世界前幾名的團體運動，但在基層球隊不多的情況下，從協會、教練、學生到家長熱情投入，好像一個大家庭，打出與列強抗衡的實力。

2019年夏天，加州陽光下的紅土球場，一群17、18歲的台灣女生大聲唱歌、揮汗打球，黝黑的皮膚是2年集訓下來的勳章。女壘在台灣不算熱門，這群女孩忍受磨練、享受團體生活，在本屆U19世界盃女壘賽打出第5名成績。

台灣女壘世界排名第6，從10日起到16日在美國參加19歲級世界盃，由南投埔里高工、高雄中正高工和台北士林高商3校學生為班底，歷經2年備戰，前奧運國手韓幸霖擔任總教練領軍。

中華女壘青女隊預賽擊敗紐西蘭、荷蘭，複賽打敗墨西哥、波多黎各、中國，不過遇上前4名的美國、日本、加拿大、澳洲都吞下敗仗。

綜觀各項運動賽事，基層學校球隊數目是一項運動是否強盛的指標。女壘強國日本在國小隊伍就上千，日本的社會企業隊多達40多隊，而台灣女壘隊伍從小學、國中、高中、大學加起來才有40隊，企業女壘聯賽僅5隊。

雖然體質不如強國健壯，但中華民國壘球協會秘書長張家興表示，在國家重視、壘球協會理事長陳任邦的支持下，壘協在各級聯賽耕耘，加上基層教練投入熱情與時間，使得台灣女壘維持著世界等級的水準。

張家興從國中教練出身，一路當上奧運代表隊總教練，投入女壘運動30年以上。他說：「基層教練有很多人都跟我一樣，一投入之後，腦袋裡面都只有壘球。我們隊數雖然少，但是教練球員的感情一直都很緊密，就像一個大家庭。」

中華隊這次赴美比賽，觀眾席上有志工加油團，也有球員家長一同吶喊，共享輸贏。

中華隊三壘手姜婷恩這個暑假從士林高商畢業，即將成為台灣師大的大一新生。姜婷恩的媽媽陳玉華說，之所以支持孩子打壘球最主要的原因是「被她的熱情感動了」。

陳玉華說，孩子對於夢想的堅持感動了她與先生，從小付出許多時間在球場上訓練，立農國小、北投國中、士林高商都遇上了很好的教練，讓孩子可以在球場上學習到許多寶貴經驗。

「她在成長的過程中，遇到困難或挑戰的時候，都可以勇敢面對，就像是她在場上要處理的各種狀況。」陳玉華與先生姜伯魁兩人都是從事教職，有別於世俗「唯有讀書高」的觀念，他們放手讓孩子打球，在球場上揮灑熱情。

陳玉華說：「陪伴的過程當中，教練老師還有這些小球員們，都讓我們這些家長學到很多，非常感恩這一群孩子在紅土上這麼熱血，讓我們看到生命的豐富與感動。」

運動讓這一群17歲、18歲的小女生，學到了堅持到底的人生態度，也提前適應團體生活。來自埔里高工的一壘手陳安心是這支中華女青隊的隊長，她說，從小打球到現在，學到最多的就是「人與人之間的相處」。

身高151公分的二壘手余佳玲，這次賽會9場比賽打出10支安打，打擊率4成17是全隊第一。面對美國、加拿大動輒170公分以上的高大身材，余佳玲學會自我打氣，建立信心，「時常要跟自己說，我很好，把心理建設更成熟」。

這支中華隊，有突破僵局制8局逆轉擊敗中國隊的勝仗，也有在爭取4強門票時，領先3分之後單局暴失11分給澳洲的挫敗，無論局勢如何險峻，休息區的歌聲都沒有停止過。

外野手葉好芳說，遇到什麼挫折的時候，全隊就會一起唱歌，帶動氣氛，隊友之間也會互相分享過去的經驗，互相鼓勵，這是打球最享受的地方。

總教練韓幸霖曾是奧運國手，年紀很輕就入選中華隊，這次首次執掌中華女青隊兵符，看著這群女生成長茁壯，比賽經驗是最好的收穫。

韓幸霖說：「國外球隊的同年紀選手，身體素質、力量都比我們強大，能夠在這樣的比賽去磨練，這就是一個經驗的學習。同時更學會，球賽還沒有到最後，都不知道贏輸，在這麼競爭激烈的國際賽當中，把最好的自己表現出來。」

分齡培訓的中華青女隊任務在這個夏天告一段落，接下來台灣女壘界最關注的大事就是9月24日在上海舉行的奧運資格賽，國家隊將出征爭奪東京奧運門票。