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城市盃拳擊／中華隊七金作收 職業拳協盼培養台灣之光

2019-08-20 15:16聯合報 記者劉肇育╱即時報導

第九屆台北城市盃國際拳擊邀請賽中華隊以七金成績作收。圖／中華民國職業拳擊協會提供
第九屆台北城市盃國際拳擊邀請賽中華隊以七金成績作收。圖／中華民國職業拳擊協會提供
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第九屆台北城市盃國際拳擊邀請賽周日在台北體育館落幕，我國代表隊這次共有七名選手奪得金牌，其中包括去年亞運摘銅的林郁婷及黃筱雯都在此賽事中奪金，並獲得中華民國職業拳擊協會理事長郭枝來頒發真金金牌予以肯定，而郭枝來也強調，希望未來能夠為我國培養出拳壇的台灣之光。

這次城市盃共舉行男女12個量級賽事，其中去年在亞運摘下女子51公斤級銅牌的林郁婷，目前雖然是女子54公斤級世界排名第一，但這次城市盃她將量級提升到60公斤級，希望藉由更高強度的訓練來鍛鍊自己，最終她也在金牌戰擊敗中國大陸選手摘金。

至於黃筱雯則是去年亞運女子57公斤銅牌，這次城市盃則是改打54公斤並摘下金牌，中華民國職業拳擊協會郭枝來理事長也特別贈送真金的金牌送給林郁婷、黃筱雯，表示鼓勵及肯定，讓選手能更努力與堅定；男子組部份，我國拳手洪傳勛不負眾望完成52公斤級三連霸。

中華民國職業拳擊協會郭枝來理事長表示，林郁婷和黄莜雯都在賽場上證明了自己的實力，奮勇戰勝大陸國手，為我國奪金，「台灣雖然不大，但台灣人永遠都有實力能夠打敗十幾億人口的國家，更不相信台灣選手會輸給泰國、菲律賓、南韓、日本這些已有世界拳王的國家，因為拳擊是一項要靠智慧與勇氣運動，再再證明只要用心苦練，台灣人一定可以在世界出頭天。」

亞運

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