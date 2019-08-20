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羽球世錦賽／周天成苦戰73分鐘 晉級第二輪

2019-08-20 02:57聯合報 記者林宋以情╱即時報導

瑞士巴賽爾羽球世錦賽，我國「一哥」周天成，20日凌晨男單首輪迎戰丹麥33歲老將維廷哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），周天成耗時73分鐘，21：15、17：21、21：17艱辛過頭關，次輪迎戰世界排名167名克羅埃西亞杜爾金雅克（Zvonimir Durkinjak）。

排名世界第2的周天成，過去面對世界27名維廷哈斯取得6勝2負，但此役歷經一番波折，苦戰3局才驚滔駭浪收下勝利。開賽周天成6分鐘拉出12：3攻勢，維廷哈斯自落後9分，追近至1分差，但周天成穩住陣腳，連下3分擴大差距，21：15先下一城。

次局雙方打得膠著，小天失誤稍多，讓維廷哈斯回敬5：0攻勢反超，小天次局17：21讓出。

決勝局周天成自7：8連拿5分，維廷哈斯一度咬至1分差，但小天展現抗壓，不斷為自己振臂吶喊，積極強攻拉開領先，第二個賽末點讓對手回擊掛網，鏖戰73分鐘21：17拿下勝利。

第二天賽程將有五組、八人出賽。白馭珀女單首輪迎戰世界80名保加利亞老將塞奇妮（Linda Zetchiri），預計台灣時間晚間8時登場，兩組女雙許雅晴／胡綾芳、張淨惠／楊景惇首輪則碰上印度組合。

「羽球王子」王子維，次輪面對大會第八種子日本西本拳太，過去雙方僅在2018年湯姆斯盃團賽有交手紀錄，由西本拳太拿下勝利，王子維尋求復仇。稍早過頭關的混雙王齊麟／程琪雅，次輪遭遇勁敵，迎戰大會第七種子南韓組合徐承宰／蔡侑玎。

周天成。圖／聯合報系資料照片
周天成。圖／聯合報系資料照片
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周天成羽球王子維
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