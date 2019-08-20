親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記雨中的太陽十八尖山清交環校
健行筆記巴塱衛山.加奈美山.觀海步道【小百岳中的天使與惡魔】用生態的角度去爬山：玉山前峰
NBA克里夫蘭騎士賽季三大好球 (2018-19賽季)奧蘭多魔術賽季三大好球 (2018-19賽季)

高球／程思嘉轉職業首冠 潘政琮入選總統盃國際隊

2019-08-20 00:25聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

程思嘉。 圖／取自Symetra Tour官網
程思嘉。 圖／取自Symetra Tour官網
分享

我國高球好手潘政琮程思嘉昨天同時傳來捷報。潘政琮雖無緣挺進聯邦快遞盃季後賽最終站的巡迴錦標賽，不過他成功入選總統盃國際隊，將與偶像「老虎」伍茲領銜的美國隊對抗；旅美女將程思嘉在ＬＰＧＡ次巡賽的生火者錦標賽，以三輪總桿數二○三桿封后，喜迎轉職業首勝。

今年可說是潘政琮豐收的一年。他先是在傳承盃打下生涯首座ＰＧＡ冠軍，甫結束的ＢＭＷ錦標賽還與偶像伍茲同組競技，總統盃兩隊八人名單公布，潘政琮的名字也在其中，成為首位入選的台灣球員，讓他開心直呼：「又實現了另一個夢想。」

國際隊由隊長南非名將艾爾斯領軍，在今年十二月九日起在澳洲皇家墨爾本高爾夫俱樂部迎戰由伍茲帶領的美國隊。

潘政琮說：「成為總統盃國際隊的一員，是我人生中最大的榮耀之一，對我來說意義重大，我剛剛贏得了美巡賽冠軍，又實現了另一個夢想。」

而程思嘉在生火者錦標賽最終輪揮出六十八桿，以兩桿之差封后，迎接暌違四年多的勝利外，還收下冠軍獎金一萬八七五○美元（約台幣五十九萬元），也讓她次巡賽累積獎金排名升至第三，幾乎篤定明年重返ＬＰＧＡ賽場。

儘管這幾年經歷過高低起伏、身體狀況不理想，但程思嘉也越來越了解自己打球時的狀況，她說：「這座冠軍對我而言意義真的很大，我等了這座冠軍很久了，四年多了，謝謝所有的人對我的關心，我也會繼續加油。」

潘政琮程思嘉伍茲高爾夫
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

羽球世錦賽／王子維闖頭關 男雙二輪寶島內戰

2019-08-20 00:28

東亞城市足賽／澳門職足壓境 雨中奪勝

2019-08-20 00:40

田徑／鄭兆村赴日訓練 備戰28日鑽石聯賽

2019-08-20 00:36

桌球／一銀夏令營 邀弱勢同樂

2019-08-19 23:52

東亞城市足賽／踢和沖繩隊 地主喊滿意

2019-08-19 21:20

羽球世錦賽／台男雙闖關 第二輪演寶島內戰

2019-08-19 19:52

東亞城市足賽／亞足協認證 第6屆台中開踢

2019-08-19 16:57

鐵人三項／梅花湖錦標賽9月登場 潛力新秀階段性驗收

2019-08-19 16:35

PGA／飯店被雷劈起火 米克森差點錯過開球

2019-08-19 16:18

PGA╱ BMW錦標賽湯瑪斯奪冠 登最終戰頭號種子

2019-08-19 16:11

PGA╱伍茲BMW錦標賽並列37 無緣衛冕最終站

2019-08-19 16:09

羽球世錦賽／輕取義大利對手 王子維開紅盤

2019-08-19 15:48

高球／程思嘉LPGA次巡封后 轉職業後首冠

2019-08-19 14:56

中信女子公開賽／累積7500人次 觀賽人次創新高

2019-08-19 14:37

辛辛那提網賽／地主凱絲奪冠 陶瓷獎盃成焦點

2019-08-19 13:35

網球／溫哥華挑戰賽 「一哥」莊吉生奪亞軍

2019-08-19 12:52

辛辛那提網賽／梅德維夫稱王 墨瑞後最年輕冠軍

2019-08-19 11:48

高球／台灣第一人 潘政琮入選總統盃國際隊

2019-08-19 11:39

羽球世錦賽／王子維19日出賽小天壓軸場

2019-08-19 00:34

田徑／鄭兆村鑽石賽標槍摘金 我史上第一人

2019-08-18 23:36

女運動員產假不足 美田徑大咖喊話NIKE讓步

2019-08-18 17:04

PGA／沒犯愚蠢錯誤 伍茲6字頭決戰末輪

2019-08-18 16:09

中信女子公開賽／單日觀賽人次 創林口球場新高

2019-08-18 15:50

擊劍／擋選手報名？ 中華擊劍協會：按照程序走

2019-08-18 14:03

PGA／湯瑪斯61桿創球場紀錄 潘政琮暫列24

2019-08-18 11:32

羽球世錦賽／賽程出爐 首輪小天、王子領銜

2019-08-18 10:44

辛辛那提網賽／球王出局！ 俄新星連兩站闖決賽

2019-08-18 10:12

辛辛那提網賽／返球后差一勝 芭蒂不敵俄老將

2019-08-18 09:04

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／哈沃德轉戰湖人有譜？ 美媒：他很有動力

2019-08-19 09:18

世界盃男籃／波格丹諾維奇壓字母哥 塞爾維亞勝希臘

2019-08-19 11:12

日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

2019-08-19 07:00

NBA／暴龍如何致敬雷納德？ 羅斯：退休球衣

2019-08-19 10:47

陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00

世界盃男籃／NBA球星領軍 法國公佈14人大名單

2019-08-19 18:24

韓職／SK飛龍真的撿到寶 索沙兩個月狂飆7勝

2019-08-19 16:53

中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越

2019-08-19 07:00

中職／台彩「恰是傳奇」刮刮樂 彭政閔再添紀錄

2019-08-19 11:45

中職30／兄弟早想拆賣轉播 三商老闆反對才作罷

2019-08-19 15:40

高球／台灣第一人 潘政琮入選總統盃國際隊

2019-08-19 11:39

籃球／UBA MVP姊妹檔轉戰世新 可望加盟台元

2019-08-19 06:48

中職30／洪瑞河談職棒：人生若水走過才知深淺

2019-08-19 14:45

中職30／號稱百萬象迷撐腰 終不敵職棒巨大開銷

2019-08-19 14:48

MLB／沙胖歸隊吞敗 賈吉比空氣球棒致敬賈納

2019-08-19 10:35

MLB／旅美代表作 菊池雄星96球完封藍鳥

2019-08-19 08:49

MLB／阿隆索40轟破國聯紀錄 貝林格推特祝福

2019-08-19 08:20

NBA／對溜馬有信心 歐拉迪波：能進季後賽

2019-08-19 14:51

MLB／葛蘭基7局好投 200勝入袋現役第3人

2019-08-19 07:58

MLB／致敬LLB少棒 普伊格蹲著打擊引笑聲

2019-08-19 10:30

MLB／大谷第16轟出爐 期待看齊學長菊池完封勝

2019-08-19 10:03

MLB／新人王也要坐板凳 亞古納沒跑壘挨罰

2019-08-19 12:00

中職／張志豪下半季火力旺 威脅朱育賢全壘打王

2019-08-19 15:45

中職30／當年張豐緒一句話 促洪家玩真的組職棒

2019-08-19 15:19

羽球世錦賽／台男雙闖關 第二輪演寶島內戰

2019-08-19 19:52

辛辛那提網賽／梅德維夫稱王 墨瑞後最年輕冠軍

2019-08-19 11:48

羽球世錦賽／輕取義大利對手 王子維開紅盤

2019-08-19 15:48

MLB／瑞佐想送LLB日本隊開轟球 達比修充當翻譯

2019-08-19 11:13

MLB／今日戰績表 大谷開轟連九場安寫個人最佳

2019-08-19 17:05

日職／王柏融補足打席難度高 本季恐怕無緣上榜

2019-08-19 18:58

夏季甲子園四強 沒有一校曾拿過冠軍

2019-08-19 17:34

中職／常買樂透作公益 彭政閔透露必選號碼

2019-08-19 12:02

中職／先發鐵三角包33勝 猿隊李茲先搶12勝

2019-08-19 17:49

高球／程思嘉LPGA次巡封后 轉職業後首冠

2019-08-19 14:56

辛辛那提網賽／地主凱絲奪冠 陶瓷獎盃成焦點

2019-08-19 13:35

U15亞洲青少棒／中華隊大勝香港 挑戰第7冠開紅盤

2019-08-19 22:01

網球／溫哥華挑戰賽 「一哥」莊吉生奪亞軍

2019-08-19 12:52

PGA╱ BMW錦標賽湯瑪斯奪冠 登最終戰頭號種子

2019-08-19 16:11

PGA╱伍茲BMW錦標賽並列37 無緣衛冕最終站

2019-08-19 16:09

鐵人三項／梅花湖錦標賽9月登場 潛力新秀階段性驗收

2019-08-19 16:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top