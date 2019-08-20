高球／程思嘉轉職業首冠 潘政琮入選總統盃國際隊

2019-08-20 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／綜合報導



程思嘉。 圖／取自Symetra Tour官網 分享 facebook

我國高球好手潘政琮、程思嘉昨天同時傳來捷報。潘政琮雖無緣挺進聯邦快遞盃季後賽最終站的巡迴錦標賽，不過他成功入選總統盃國際隊，將與偶像「老虎」伍茲領銜的美國隊對抗；旅美女將程思嘉在ＬＰＧＡ次巡賽的生火者錦標賽，以三輪總桿數二○三桿封后，喜迎轉職業首勝。

今年可說是潘政琮豐收的一年。他先是在傳承盃打下生涯首座ＰＧＡ冠軍，甫結束的ＢＭＷ錦標賽還與偶像伍茲同組競技，總統盃兩隊八人名單公布，潘政琮的名字也在其中，成為首位入選的台灣球員，讓他開心直呼：「又實現了另一個夢想。」

國際隊由隊長南非名將艾爾斯領軍，在今年十二月九日起在澳洲皇家墨爾本高爾夫俱樂部迎戰由伍茲帶領的美國隊。

潘政琮說：「成為總統盃國際隊的一員，是我人生中最大的榮耀之一，對我來說意義重大，我剛剛贏得了美巡賽冠軍，又實現了另一個夢想。」

而程思嘉在生火者錦標賽最終輪揮出六十八桿，以兩桿之差封后，迎接暌違四年多的勝利外，還收下冠軍獎金一萬八七五○美元（約台幣五十九萬元），也讓她次巡賽累積獎金排名升至第三，幾乎篤定明年重返ＬＰＧＡ賽場。

儘管這幾年經歷過高低起伏、身體狀況不理想，但程思嘉也越來越了解自己打球時的狀況，她說：「這座冠軍對我而言意義真的很大，我等了這座冠軍很久了，四年多了，謝謝所有的人對我的關心，我也會繼續加油。」