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羽球世錦賽／王子維闖頭關 男雙二輪寶島內戰

2019-08-20 00:28聯合報 記者曾思儒／台中─巴塞爾電話採訪

男雙林上凱（左）、曾敏豪力退香港組合。 路透
男雙林上凱（左）、曾敏豪力退香港組合。 路透
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羽球年度大賽世錦賽昨天在瑞士巴塞爾點燃戰火，台將打頭陣的「羽球王子」王子維順利闖關，男雙組合林上凱／曾敏豪也在三局大戰力退香港對手，第二輪就要和列十一種子的「麟洋配」王齊麟／李洋上演「寶島內戰」。

為備戰世錦賽，王子維上周就先飛到巴黎移地訓練，他說：「在那邊練得不錯，有和當地的選手打，自己的陪練員也有去，一方面是適應不同的環境，一方面也是調時差。」從巴黎直接轉戰巴塞爾，世界排名廿八的王子維昨天碰世界排名一一八的義大利對手馬達洛尼沒遇太多阻礙，廿一比六、廿一比十六站上第二輪。

王子維笑說，其實剛下場還有點緊張，「畢竟是世錦賽，很重視。」他第二局已經在為第二輪準備，適應場地外也嘗試不同打法，「畢竟第二場對手也不好打，所以試了些東西，但好像打得有點太慢了。」

他預計台灣時間今天晚上六點廿分對決排第八種子的日將西本拳太，兩組女雙和女單白馭珀也將上陣；列女單第二種子的戴資穎首輪輪空，明天才要首戰。

今年世錦賽男雙我國取得「滿額」四席，排十一種子的「麟洋配」王齊麟／李洋、排十三種子的廖敏竣／蘇敬恒也是首輪輪空，昨天林上凱／曾敏豪成為卅二強第三組台將，但世界排名十九的「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵沒能闖關，十三比廿一、十比廿一不敵英格蘭組合艾利斯／蘭格瑞奇。

王子維戴資穎世錦賽
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