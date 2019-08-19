東亞城市足賽／踢和沖繩隊 地主喊滿意

2019-08-19 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



7月全運會資格賽後就沒機會合體，邁入第6屆的台中東亞國際城市足球邀請賽成台中市足球代表隊磨合的最佳戰場，今天首戰雖是和沖繩代表隊2：2踢和，教練葉獻中已點頭喊滿意。

「企甲聯賽周末還在比賽，球員們配合比較陌生，還沒整合很好，2：2是可以接受的結果。」葉獻中提到，由於和企甲聯賽賽程相近，另有趙明修赴葡萄牙受訓缺陣，參賽陣容不算完整，球隊整合還是這次參賽主要目標，「畢竟國內很難有這麼高強度的比賽。」

台中代表隊主戰場是今年10月桃園登場的全運會，台中是102年台北全運會的冠軍隊伍，上屆106年宜蘭全運會則是收穫季軍。

由台體大教授趙榮瑞發起的台中東亞國際城市足球邀請賽，台中就是東道主，台中代表隊是當然的「全勤生」；蔡獻中透露，他雖是第2次以教練身分與會，但另外4屆也會在場邊觀戰，吸取外隊優點。

「像日本球風和台灣真的有很大差異，他們很多短傳配合，個人能力也好，節奏很快。」葉獻中提到，除和外隊學習，一年一度的東亞國際城市足球賽也有些「傳承」意謂，平時難得齊聚的學長可以在比賽外的時間指點台中的高中球員，讓小球員也有學習機會。