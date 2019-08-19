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羽球世錦賽／台男雙闖關 第二輪演寶島內戰

2019-08-19 19:52聯合報 記者曾思儒╱即時報導

遞補獲得今年羽球世錦賽登場機會，我國男雙組合林上凱／曾敏豪把握住機會，今天首戰在3局大戰力退香港對手張德正／楊銘諾，第二輪就要和列11種子的「麟洋配」王齊麟／李洋對決，上演「寶島內戰」。

世錦賽除男單64籤，另外4項則是48籤，各單項每國最多可有4組選手參賽，我國男雙除列11種子「麟洋配」、排13種子的廖敏竣／蘇敬恒，世界排名19的「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵也前進巴塞爾，加上世界排名68的林曾配補進名單，使男雙成今年世錦賽台將唯一「滿額」的項目。

兩組排上種子的台將組合首輪輪空，今天開戰的首日賽程由另兩組選手分頭搶勝，「楊肉盧」碰世界排名17的英格蘭組合艾利斯（Marcus Ellis）／蘭格瑞奇（Chris Langridge）沒能闖關，13：21、10：21出局，林曾配則是把握住機會，碰世界排名87的香港組合雖沒把握首局的局末點，遭對手逆轉失掉第一局，但後兩局逆轉奪勝，最終就以20：22、21：13、21：16迎接勝利。

稍早前男單「羽球王子」王子維直落二順利闖關，稍晚我國「一哥」周天成和混雙組合王齊麟／程琪雅也將上陣；列女單第2種子的戴資穎首輪輪空，第二輪預計21日出賽，對手是德國華裔選手李怡逢以及印尼菲崔亞妮（Fitriani Fitriani ）勝家。

世錦賽羽球戴資穎
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