羽球世錦賽／輕取義大利對手 王子維開紅盤

2019-08-19 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



王子維。 報系資料照 分享 facebook

羽球世錦賽今天在瑞士巴塞爾點燃戰火，台將領銜出賽的「羽球王子」王子維，首輪碰世界排名118的義大利馬達洛尼（Rosario Maddaloni）以直落2順利闖關，為中華羽球隊開出好彩頭。

目前世界排名28的王子維，世錦賽前特別飛往法國移訓一周，盼特訓能在巴塞爾發揮；今天面對首度碰頭的義大利對手，他雖失去第1分，但隨後就連拿10分奠定優勢，只花12分鐘就以21：6先下一城；第2局王子維在6：6後連拿4分，就此一路領先，最終就以21：16闖過頭關。

王子維第二輪將碰日本西本拳太和芬蘭選手科利約寧（Kalle Koljonen）勝家。

世錦賽屬國際羽總一級大賽，首日賽程除王子維打開場，我國「一哥」周天成和男雙「羊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵、林上凱／曾敏豪，以及混雙王齊麟／程琪雅也將出賽；列女單第2種子的戴資穎首輪輪空，第二輪預計21日出賽，對手是德國華裔選手李怡逢以及印尼菲崔亞妮（Fitriani Fitriani ）勝家。

小天過去3度闖8強已是台將世錦賽男單最佳成績，今年在世錦賽前接連摘下BWF超級一千分的印尼公開賽及超級500分的泰國公開賽金盃，世界排名也升到生涯新高第2位；小天首戰將和丹麥世界排名27的維廷哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus）交手，兩人過去8次碰頭，小天除取得6勝2敗優勢，且是2017年第3度對決開始就未嘗敗績，今年世錦賽將挑戰對戰7連勝。