PGA╱ BMW錦標賽湯瑪斯奪冠 登最終戰頭號種子

2019-08-19 16:11 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



BMW錦標賽╱ 湯瑪斯連抓小鳥奪冠軍 登最終戰頭號種子 歐新社 分享 facebook

聯邦快遞杯第2站、BMW錦標賽，美國好手湯瑪斯（Justin Thomas）最後一輪挺住巨大壓力，以出色的表現贏得冠軍，並成為下周巡迴錦標賽的頭號種子。

湯瑪斯帶著6桿領先進入決賽輪，不過轉場後領先優勢只剩下2桿，所幸他接下來抓下2支小鳥，最後一洞也以抓鳥收場，繳出68桿（-4）、總成績263桿（-25），以3桿差距擊退美國選手坎特利（Patrick Cantlay），拿下此站冠軍。

湯瑪斯說：「我今天真的很緊張，帶著領先很難打，你不知道多常能遇到這樣的事情，這感覺很棒。」湯瑪斯睽違1年再次拿下賽事勝利，他上一座冠軍是去年8月普利司通邀請賽。

下周的巡迴錦標賽是聯邦快遞杯最後一站，積分前30名的選手才能參賽，競爭1500萬美金的總冠軍獎金。BMW錦標賽讓湯瑪斯賺進2000分積分，並成為下周的比賽頭號種子，出發成績將以低於標準桿（-10）開始打。

在BMW錦標賽打完後，擠進前30名的選手有3名，日本名將松山英樹（Hideki Matsuyama）此站拿下第3名、聯邦快遞杯積分從第33上升到第15名；科布拉克（Jason Kokrak）和波斯頓（J.T. Poston）兩名美國選手分別以並列第7和第19完賽，擠進最後2席名單。

湯瑪斯在馬丁納球場（Medinah）以（-25）拿下勝利，比伍茲（Tiger Woods）2006年PGA錦標賽在此奪冠的成績還要少7桿。BMW錦標賽讓湯瑪斯賺進166萬獎金，下周冠軍千萬獎金之爭更加激烈，取得出發領先優勢的湯瑪斯雖然壓力不小，但他在意的只有勝利。