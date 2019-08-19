辛辛那提網賽／地主凱絲奪冠 陶瓷獎盃成焦點

2019-08-19 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



地主凱絲在家人的見證下，女單冠軍賽7：5、7：6 (5)擊敗俄羅斯老將庫茲妮佐娃，捧回生涯第五冠。 美聯社 分享 facebook

辛辛那提網賽對美國女將凱絲（Madison Keys）而言不僅是主場，自己也有如回到家般的感受，19日凱絲在家人的見證下，女單冠軍賽7：5、7：6 (5)擊敗俄羅斯老將庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova），捧回生涯第五冠。

凱絲家住在伊利諾伊州岩島市（Rock Island），距離位在俄亥俄州梅森的比賽場館林德納家庭網球中心（Lindner Family Tennis Center）6小時車程，凱絲總是有一大群家人助陣。

「這是我的家人唯一會到現場看的比賽。」有親情支持，凱絲兩年前此地闖進決賽，去年殺入四強，今年更一舉抱回冠軍，凱絲說，「我的祖父母也一整周在此觀戰，這裡也非常有中西部風情，整座城市讓我感覺就像回到家。」

這是凱絲繼2017年美網後，首度在硬地決賽勝出，美網將以世界第10之姿出賽，「希望美網我也能打出好成績，讓球季有個完美的句點。所以我一整周都保持正面積極，對自己的表現也引以為傲。」

辛辛那提冠軍獎盃是陶瓷獎盃（Rookwood Cup），令凱絲愛不釋手，曾經幻想自己能夠近距離觀賞獎盃的精緻描繪，就連祖母也對這獎盃情有獨鍾，凱絲笑說，「我的奶奶總說她想要一個獎盃當花瓶，但我得考慮一下。」