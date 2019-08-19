辛辛那提網賽／梅德維夫稱王 墨瑞後最年輕冠軍

2019-08-19 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



成為繼「英國希望」墨瑞（Andy Murray）後，最年輕的辛辛那提名人賽冠軍。 美聯社 分享 facebook

23歲俄羅斯新星梅德維夫（Daniil Medvedev）19日男單冠軍賽力克比利時好手葛芬（David Goffin），7：6（3）、6：4奪下生涯首座千分賽金盃，成為繼「英國希望」墨瑞（Andy Murray）後，最年輕的辛辛那提名人賽冠軍。

來到辛辛那提之前，梅德維夫連續兩站華盛頓網賽、蒙特婁名人賽都闖進決賽，但華盛頓不敵澳洲「壞小子」（Nick Kyrgios），羅傑斯盃則敗在世界第二「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）手下，辛辛那提贏得並不僥倖，四強賽拍退世界球王約克維奇（Novak Djokovic），奪冠實至名歸。

「我很難找到言語形容」，梅德維夫坦言，連兩場決賽與金盃失之交臂，感覺並不好受，能夠一捧金盃令他分外感動，「能夠將千分賽金盃捧在手中，感覺非常美妙。」

2008年21歲的墨瑞曾在此地奪冠，梅德維夫成為11年來最年輕的冠軍，本季第二冠、生涯第四冠到手，也讓梅德維夫有機會擠身倫敦年終賽，他下周世界排名將來到生涯新高第五，且是繼2010年達維登科（Nikolay Davydenko）後，首位世界排名衝上前五的俄羅斯人。

目前梅德維夫ATP巡迴賽勝場44勝獨居鰲頭，其中硬地就有31勝，葛芬賽後也向梅德維夫恭賀，「恭喜你，相信你已經為即將到來的美網做好準備了。」