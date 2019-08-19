高球／台灣第一人 潘政琮入選總統盃國際隊

2019-08-19 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



潘政琮入選總統盃國際隊，成為首位入選的台灣球員。 路透 分享 facebook

BMW錦標賽今天進行最終輪，我國高球好手潘政琮最終以四輪總桿數208（-8）桿並列第31作收，無緣挺進最終輪的巡迴錦標賽，但潘政琮入選總統盃國際隊，成為首位入選的台灣球員，也讓他開心直呼：「又實現了另一個夢想。」

2019年可說是潘政琮豐收的一年，在傳承盃打下首座PGA冠軍，還在BMW錦標賽前兩輪與偶像「老虎」伍茲（Tiger Woods）同場揮桿，今天總統盃名單出爐，潘政琮與大陸好手李昊桐也確定入選國際隊，首度有華人球員站上總統盃賽場上。

國際隊由隊長南非名將艾爾斯（Ernie Els）的帶領，在今年12月9日至15日在澳洲皇家墨爾本高爾夫俱樂部迎戰由伍茲帶領的美國隊，另外六位國際隊成為分別是澳洲利什曼（Marc Leishman）、史考特（Adam Scott）、史密斯（Cameron Smith）、南非的歐惠森（Louis Oosthuizen）、日本的松山英樹以及墨西哥的安瑟（Abraham Ancer）。

「成為總統盃國際隊的一員，是我人生中最大的榮耀之一，對我來說意義重大，」潘政琮說，「我剛剛贏得了美巡賽冠軍，又實現了另一個夢想。」

國際隊隊長艾爾斯對潘政琮的入選稱讚不已，「他的那場勝利多麼美妙，他的推桿很好，在球場上的所有表現都很棒。現在他需要在穩定性上多下功夫，才能讓自己在球場上感到更舒服。」

美國隊則由伍茲領銜，另外八人名單則為凱普卡（Brooks Koepka）、強森（Dustin Johnson）、湯瑪斯（Justin Thomas）、謝奧菲勒（Xander Schauffele）、庫查爾（Matt Kuchar）、辛普森（Webb Simpson）、德尚布（Bryson DeChambeau）以及坎特利（Patrick Cantlay）。