PGA／飯店被雷劈起火 米克森差點錯過開球

2019-08-19 16:18 中央社 伊利諾州麥迪納18日綜合外電報導



美國高爾夫名將「左手怪傑」米克森。 美聯社 分享 facebook

美國高爾夫名將「左手怪傑」米克森（Phil Mickelson）今天表示，他的飯店房間「被雷打到」，讓他差點錯過寶馬錦標賽（BMW Championship）最後一輪開球時間。

法新社報導，這位5座大賽冠軍得主說，飯店當時緊急疏散人員，他不得不留下球桿和衣服。

米克森在推特上寫說：「這夠瘋狂吧？我的飯店被雷打到，我在最高樓，我們被疏散，這個地方著火（本週我唯一火熱的事）。我沒辦法回房間，或許會錯過我的開球時間，因為我沒有球桿和衣服。」

不過米克森後來透露他將能打完寶馬錦標賽，開玩笑說他的球桿是「阻燃物」。他推文說：「緊急救護技術員太棒了！我會趕得上。結果我的球桿成了阻燃物。我真幸運。」

路透社報導，米克森當時等了一個多小時後，獲准取回他的球桿，然後在個人開球時間前40分鐘左右抵達球場。米克森最後一輪繳出71桿，以低於標準桿5桿的283總桿作收，排名並列48。

美國好手湯瑪斯（Justin Thomas）成功擋住同胞坎特雷（Patrick Cantlay）後9洞的攻勢，總成績以3桿之差贏得寶馬錦標賽，抱回生涯第10座美巡賽冠軍。

湯瑪斯最後一輪打出低於標準桿4桿的68桿，72洞下來收在負25桿的263總桿，打破同胞強生（DustinJohnson）和澳洲好手李希曼（Marc Leishman）的負23桿賽會紀錄。

湯瑪斯以美巡賽季後賽聯邦快遞盃（FedEx Cup）積分榜首之姿，邁入接下來的季末封關戰巡迴錦標賽（Tour Championship）。

而今年巡迴錦標賽將沒有衛冕軍，因為去年奪冠的美國名將老虎伍茲（Tiger Woods）未能取得參賽資格。

聯邦快遞盃積分榜前30名才有資格出賽。伍茲為了參賽門票，必須在寶馬錦標賽取得第6名左右的成績，但他最後一輪打出平標準桿的72桿，以負7桿的281總桿並列37名，因此無緣在巡迴錦標賽尋求衛冕。