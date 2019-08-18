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輕井澤女子高球賽 盧曉晴並列第28

2019-08-18 20:34中央社 台北18日綜合報導

旅日職業高球女將盧曉晴今天在2019輕井澤女子高球賽第3回合回穩，3回合以低於標準桿4桿的212桿作收，並列第28名，姚宣榆則以215桿，並列第45。

總獎金8000萬日圓（新台幣約2391萬元）的2019輕井澤女子高球賽進入最終回合，日本女將穴井詩今天以射下7鳥、零柏忌完美演出，繳出3日來最佳的65桿，以3回合低於標準桿14桿的202桿，躍居排頭。

韓國女將李民英今天表現同樣亮眼，抓下6鳥，3回合同以202桿作收，與穴井詩廝殺至延長賽，最終穴井詩勝出，勇奪個人生涯第3座日巡賽冠軍，獲得獎金1440萬日圓（新台幣約430萬元）。

盧曉晴從第一回合並列第13，到昨天爆桿，排名大幅下滑，並列46，今天重新調整節奏，儘管前9洞表現平平，僅抓下2鳥，還吞下2柏忌，但後9洞急起直追，再射3鳥，單日以低於標準3桿的69桿完賽，3回合累計212桿，並列第28。

姚宣榆今天仍未能及時回穩，僅抓4鳥，苦吞2柏忌、1雙柏忌，繳出72桿，3回合累計215桿，並列第45。

剛在英國公開賽封后的涉野日向子原有機會挑戰金盃，但在第18洞苦吞柏忌，3輪合計203桿，以一桿之差，並列第3。

盧曉晴
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