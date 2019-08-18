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PGA／沒犯愚蠢錯誤 伍茲6字頭決戰末輪

2019-08-18 16:09世界日報 記者廖廷儀╱綜合報導

BMW錦標賽，伍茲在第三輪首次打出6字頭。 歐新社
BMW錦標賽，伍茲在第三輪首次打出6字頭。 歐新社
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美國高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）17日總算有起色，打出三天來的首次6字頭成績，67桿、三天累積下來低於標準桿七桿，讓他在BMW錦標賽的排名升至第31。

BMW錦標賽是PGA季後賽聯邦快遞杯的第二站，最終戰巡迴錦標賽的門票只發給聯邦快遞杯積分前30名，伍茲必須得在BMW錦標賽打到前10名，才有機會擠進30強。如果伍茲18日在第四輪也能打出6字頭成績，不是沒有機會。

「基本上，第三輪與前兩輪的差別在於，我沒有犯那些愚蠢的錯誤，」伍茲說，他17日沒有任何柏忌，「讓我們看看會發生什麼事吧，大家都打得很好，幾乎所有人都在標準桿以下。」

大家都打得很好，但沒有人打得比湯瑪斯（Justin Thomas）更好。他17日以連續五個博蒂揭開序幕，更在後九洞抓下兩隻老鷹，以粉碎馬丁納球場（Medinah）紀錄的61桿衝上第一，領先達六桿，只要他最後一輪不要太離譜，基本上冠軍已經到手。

湯瑪斯狀況好的發燙，怎麼打怎麼進，包括第16洞從180碼外打進，61桿、三天下來累積是誇張的-21，讓原本是混戰的BMW錦標賽變成他的一人獨秀。

「我的近況是真的不錯，但沒人會預料到球場的情形，」湯瑪斯說，他指的是芝加哥這一周來都有雨勢，「不管是多難的球場，只要球道、果嶺都是鬆軟的，職業球員絕對能把握機會打出佳績。」

台灣好手潘政琮17日打出70桿，目前成績為-8，暫居第24。

伍茲湯瑪斯馬丁
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