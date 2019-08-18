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擊劍／擋選手報名？ 中華擊劍協會：按照程序走

2019-08-18 14:03聯合報 記者曾思儒╱即時報導

2019年亞洲長青擊劍錦標賽16日到19日在台北體育館舉行，賽前卻傳出中華擊劍協...
2019年亞洲長青擊劍錦標賽16日到19日在台北體育館舉行，賽前卻傳出中華擊劍協會阻擋選手報名，導致我國選手無法參加女子軍刀團體賽。 聯合報系資料照
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2019年亞洲長青擊劍錦標賽16日到19日在台北體育館舉行，賽前卻傳出中華擊劍協會阻擋選手報名，導致我國選手無法參加女子軍刀團體賽，今天前擊劍協會秘書長、現任亞洲擊劍總會執委何湘伶再指中華擊劍協會理事長張煥禎阻止報名，選手持續抗爭中。

2019年亞洲長青擊劍錦標賽前兩日是個人賽，16日由男子銳劍、男子軍刀和女子鈍劍展開賽程，17日是女子銳劍、女子軍刀和男子鈍劍，今天開始團體賽賽程，男子銳劍、男子軍刀和女子鈍劍先登場，明天壓軸日則是女子銳劍、女子軍刀和男子鈍劍團體賽。

開幕日就傳出協會阻擋選手報名參賽，何湘伶指出，協會以女子軍刀項目的蔡萬玄沒有在4月20日第一階段報名的理由，無法組成團體賽，但競賽規程並未有4月20日前團體要報名的字樣，日期是協會自行訂定出，選手也都在期限內完成手續，並在協會規定的6月10日前完成繳費，卻遭協會阻擋。

中華擊劍協會秘書長洪新志回應，沒有阻擋選手報名的問題，純粹是因人數不足，且也不希望倉促阻隊，造成強度、競爭力不足。

比賽開打後事件仍未落幕，何湘伶指出，總會在個人賽開始後仍能接受團體賽報名，但協會並不願意幫選手報名，「昨天打完個人賽，我們把名單送到大會競賽組，大會接受了，今天早上張煥禎就去大會把我們名字槓掉，不讓我們成隊。」

何湘伶表示，女子軍刀團體賽是明天舉行的項目，總會也同意今天前仍受理報名，但就是卡在協會不願意，「協會說怕強度不夠，但我們有位個人賽拿銅牌，說選手晚報名，我們也有按照時間，這些說法完全不成立。」她表示將繼續爭取，也希望聯繫上張煥禎，讓事情有轉圜餘地。

洪新志對此強調，報名要按照流程、經過協會，「這是一個隊，由隊長報名，不是個人說報就報，要按照程序，之前就有公告，一切還是回歸程序。」

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