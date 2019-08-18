PGA／湯瑪斯61桿創球場紀錄 潘政琮暫列24

2019-08-18 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



美國高球好手湯瑪斯在BMW錦標賽狂飆61桿，改寫麥地那鄉村俱樂部（Medinah Country Club）球場最低桿紀錄。 美聯社 分享 facebook

出發前5洞全部抓下小鳥不說，美國高球好手湯瑪斯（Justin Thomas）轉場後還獵下2隻老鷹，總計8鳥、2鷹、1柏忌的瘋狂61桿表現改寫麥地那鄉村俱樂部（Medinah Country Club）球場最低桿紀錄，也讓他在BMW錦標賽三輪打完取得6桿領先，有很大機會迎接本季PGA首冠。

湯瑪斯因手腕傷勢，5月賽事全部缺席，6月也有兩場比賽遭淘汰，但26歲的他顯然沒被傷勢擊倒，除了過去3站都擠身前15名，BMW錦標賽三輪更打出195（-21）桿成績，遙遙領先擊出201（-15）桿的費諾（Tony Finau）和坎特利（Patrick Cantlay）。

將球場紀錄下修2桿的湯瑪斯提到，傷後回歸不容易，自己和團隊花了非常多的努力，「要對自己說抱歉很容易，但我知道我會東山再起，如果一切到位且保持健康，我接續球季都能有很好表現。」

他笑說，最後一輪心態相同，要持續擴大領先，「我會試著將領先變成7桿，現在是6桿，這是我唯一專注的事情，我想持續保持第一。」他提到，自己不會去擔心其他選手表現，也明白很多選手都有擊出低桿數的能耐，「但我只需要好好打我的比賽，打出前幾天的表現，試著再有很好的一輪。」

潘政琮第三輪表現平穩，暫列24名。 美聯社 分享 facebook

我國高球好手潘政琮兩輪打完位居21位，今天第三輪表現平穩，第5洞抓下前9洞唯一博蒂，第10洞和11洞也接連射下小鳥，僅在16洞吞下單輪唯一柏忌，暫以208（-8）桿並列24位。

和小潘前兩輪同組的高球天王「老虎」伍茲（Tiger Woods）今天繳出5鳥、零柏忌的完美表現，三輪最佳演出讓他排名上升17位，暫以209（-7）桿並列31名；他自評今天和前兩輪最大不同就是沒出現「低級失誤」，還自信預告最終輪會挑戰60桿，試圖挑戰金盃。