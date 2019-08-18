女運動員產假不足 美田徑大咖喊話NIKE讓步

2019-08-18 17:04 台灣醒報 台北報導



奧運6面金牌女田徑好手菲利絲出面喊話，讓NIKE重審懷孕與產假制度。 美聯社資料照 分享 facebook

女運動員懷孕就是罪？過往運動品牌贊助合約都限定6個月「假期」，諸如選手遇到受傷無法上場時，合約仍保障他們的代言收入，但女性懷孕與復原期也被歸在此限，時間顯然不合理。隨著NIKE旗下最具代表性的女性運動員菲利絲出面喊話，要求「給女運動員合理復原時間」，NIKE緊急出面滅火，聲稱將延長保證贊助期達18個月。

6個月假不夠用

根據《英國廣播公司》報導，日前NIKE旗下最大咖的女性運動員、史上唯一一位擁有6面奧運金牌的女田徑選手菲利絲跳出來為女性發聲，她表示，運動品牌的贊助代言合約上通常只給予選手6個月的「假期」，由於代言合約規定著選手固定的參賽次數與曝光度，若選手遇到不可抗力因素如受傷，只能有6個月的空窗期，後續無法參賽的日子將被扣款。

對於女性運動員來說，這項規定並未額外給產假，代表只能通通以傷假來算，但一般懷孕生子加上復原期一定不只6個月，這表示女性將「因懷孕受到經濟上的懲罰」，完全違反NIKE曾高喊的性別平權口號「要女性不畏做夢」（Dream Crazier）。

NIKE馬上滅火

隨著菲利絲出面喊話、並公開她寫給NIKE營運執行副總裁斯魯瑟的信後，NIKE很快出面滅火，他們17日發表聲明，承認曾經因此扣過代言費，但從現在起會重新審視對女性運動員的合約政策，未來考慮加入產假與評估標準，將對目前旗下的女性運動員延長保證贊助期達18個月，意即女運動員至少有18個月的產假。

但據網路體育新聞《穿鞋網》報導，其實NIKE緊急出面滅火也與「同行」的表態有關，在菲利絲提出質疑後，其他運動公司很快就表態他們與NIKE不同，像New Balance、Under Armour都表示，一直都有產假制度，支付女選手同樣的代言費，陪伴她們調好身體、重返賽場。此舉讓NIKE不得不盡快展現大品牌氣度，維持全球最大運動員代言廠牌的身份。

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