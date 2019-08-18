羽球世錦賽／賽程出爐 周天成、王子維領銜

2019-08-18 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



周天成目標世錦賽奪牌。記者侯永全／攝影（資料照） 分享 facebook

羽球世錦賽明天將在瑞士巴塞爾點燃戰火，首日賽程已出爐，列男單第二種子的我國「一哥」周天成是唯一排在第一球場的台將，台灣時間明天晚上約10時碰丹麥世界排名27的維廷哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），「羽球王子」王子維則排在第二球場開幕戰，台灣時間明天下午3時迎接首戰。

列女單第二種子的戴資穎首輪輪空，第二輪出賽時間還沒出爐；小戴首戰將碰德國華裔選手李怡逢以及印尼菲崔亞妮（Fitriani Fitriani ）勝家。

世錦賽屬國際羽總一級大賽，五個單項都是64籤，小天過去三度闖八強已是台將世錦賽男單最佳成績，今年在世錦賽前接連摘下BWF超級一千分的印尼公開賽及超級500分的泰國公開賽金盃，世界排名也升到生涯新高第二位，盼能為台灣羽壇再創新猷、帶回世錦賽獎牌。

小天過去和維廷哈斯交手八次，除取得6勝2敗優勢，且是2017年第三度對決開始就未嘗敗績，明天將挑戰對戰七連勝。台將中最早出賽的王子維，首戰則抽到世界排名118的義大利馬達洛尼（Rosario Maddaloni）；目前世界排名28的王子維，世錦賽前特別飛往法國移訓一周，盼特訓能在巴塞爾發揮。

明天首日賽程包括列男雙「羊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵、林上凱／曾敏豪，以及混雙王齊麟／程琪雅也將出賽。

小天和小戴分列男單和女單第二種子，各自在籤表下半區領銜，兩人也被各國羽球隊視為假想敵，大陸羽球隊更將兩人照片印出、貼在訓練球場牆上，提醒自家羽將繃緊神經。