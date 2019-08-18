辛辛那提網賽／斷球王連勝 俄新星連兩站闖決賽

2019-08-18 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



俄羅斯好手梅德維夫擊退球王約克維奇，連兩戰名人賽打進決賽。 美聯社 分享 facebook

溫布頓奪冠後再度登場，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）尋求辛辛那提名人賽連霸卻意外被俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）阻斷，且是先拿下首盤後遭逆轉，6：3、3：6、3：6止步四強。

就首盤發展來看，小約要延續溫網連勝的問題不大，但梅德維夫先在第二盤第6局破發成功，決勝盤又率先破發，成為1小時43分鐘大戰勝家；這是小約2013年印地安泉名人賽後，首度在名人賽四強吞敗，他賽後仍展現風度，比出大拇指讚對手出色表現。

這是約克維奇自2013年印地安泉名人賽後，首度在名人賽四強吞敗。 美聯社 分享 facebook

「誠實的說，我不知道自己能辦到，第一盤我感覺很疲累，無法跟上小約的強度，但第二盤開始改變，觀眾也很了我很多力量。」排第8種子的俄羅斯好手分享，自己二發通常發揮都不錯，但第一盤卻被小約摧毀，但他第二盤自我勉勵別怕失分，這也成為比賽轉捩點，「自此之後我就開始贏得些分數了。」

23歲的梅德維夫前一站剛在蒙特婁名人賽打進生涯第一場千分大賽決賽，最終雖不敵「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），相隔一周馬上又有機會挑戰名人賽金盃；他決賽將碰首闖名人賽最終戰的比利時好手葛芬（David Goffin），代表台灣時間明天凌晨將產出新科名人賽冠軍。

28歲的葛芬將與俄羅斯好手梅德維夫爭冠。 美聯社 分享 facebook

28歲的葛芬在稍早另場四強賽以6：3、6：4拍下法國對手賈斯蓋（Richard Gasquet），他笑說：「我非常開心，這一站是過去幾年我發揮最好的比賽，很高興能在這裡進入生涯第一場名人賽決賽，這是我的重大時刻。」

葛芬目前世界排名19，這是他生涯第13度進入ATP巡迴賽決賽，將尋求第5座金盃。