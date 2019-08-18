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辛辛那提網賽／重返球后差一勝 芭蒂不敵俄羅斯老將

2019-08-18 09:04聯合報 記者曾思儒╱即時報導

只差1勝，澳洲網球好手芭蒂（Ashleigh Barty）就能重返「世界球后」寶座，但她的登頂計畫今天凌晨遭俄羅斯老將庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）破壞，持外卡的俄國好手以6：2、6：4拍下名列頭號種子的芭蒂，拿到第一張女單決賽門票。

34歲的庫茲妮佐娃握有兩座大滿貫金盃，去年9月因膝傷暫時告別網壇超過半年，年初澳網也缺席，4月才打下復出首勝，目前世界排名僅153位，但持外卡參賽連戰皆捷，包括第8種子史蒂芬絲（Sloane Stephens）和排第3種子的捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）都被她擊落，今天凌晨換芭蒂成「受害者」。

由於日本現任球后大坂直美8強賽退賽，目前世界排名第2的芭蒂只要拿到決賽門票，就成重回世界第一；美網前回到球后的希望今天破滅，23歲的芭蒂大方讚年長11歲的對手，「庫茲妮佐娃今天表現不可思議。」她也自評，這周自己表現有些起伏，有時比賽內容很不錯，有時卻也很糟糕。

相隔超過2年才迎接第一場超級賽等級的決賽門票，庫茲妮佐娃笑說：「這就是人生，一些微小的事情就能改變一切，現在我的感受當然截然不同。」

她透露，養傷期間嘗試很多事情，自己樂在其中，「誠實的說，我不是太想念四處征戰和比賽時承受的壓力，但現在我又想念了，而且感覺很好，我很享受。」她認為超過半年的休息，讓她能暫時跳脫網球，絕對有加分效果，「因為當你學到更多，你就能把更多東西帶回你的工作裡。」

庫茲妮佐娃爭冠的最後一個對手是美國女將凱絲（Madison Keys），凱絲在另場女單4強賽以7：5、6：4擊敗同胞珂寧（Sofia Kenin），生涯首度闖進辛辛那提決賽。

芭蒂美網
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