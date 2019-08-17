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女壘／U19世界盃兩岸交手 台灣女婿護國旗遭趕出場

2019-08-17 19:52中央社 加州爾灣17日專電

中華隊赴美國加州爾灣參加U19世界盃女壘賽，熱情僑胞拿出大面國旗，遭到大會制止。...
中華隊赴美國加州爾灣參加U19世界盃女壘賽，熱情僑胞拿出大面國旗，遭到大會制止。一名美國籍的台灣女婿（右）與大會人員爭執，遭趕出球場。中央社
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中華隊參加U19世界盃女壘賽，今天在延長賽以3比2擊敗中國隊，不過場外因旗幟爭議使得比賽一度暫停，一名台灣女婿為了國旗發聲，遭大會人員趕出場。

中華隊赴美國加州爾灣參加U19世界盃女壘賽，最後一場比賽在今天晚間出戰中國隊，雙方正規7局打完1比1平手。中華隊在延長賽的突破僵局制，靠著林紀紜的三壘安打建功，3比2獲勝。

台灣僑胞熱情相挺，加上隨隊加油的親友團，上百人坐在一壘側的觀眾席，手拿小國旗，整場比賽加油聲不斷。不過6局下結束時，發生旗幟爭議，比賽暫停約5分鐘。

當時有僑胞拿出大面的中華民國國旗，大會派人制止，美國籍的台灣女婿哈立德（Adam Khalid）幫忙出聲，向工作人員表達：「這裡是美國，不是中國，我們享有言論自由。」但隨後遭保全要求離開觀眾席。

中華隊赴美國加州爾灣參加U19世界盃女壘賽，僑胞拿小國旗為台灣加油。中央
中華隊赴美國加州爾灣參加U19世界盃女壘賽，僑胞拿小國旗為台灣加油。中央
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哈立德原先不願離席，但大會人員立場強硬，為此暫停比賽，要求他在2分鐘之內離席，並警告「為了孩子著想，若不離開，我們要停止比賽」。哈立德離席之後，比賽才繼續進行。

中央社記者向主辦單位世界棒壘總會（WBSC）詢問比賽暫停的原因時，得到官方回應為：「因為觀眾的個人行為，與旗幟無關。」

本屆U19世界盃女壘賽10日開打，台灣循奧會模式，以中華台北的名義參賽，官方旗幟採用中華奧會會旗。預賽首日，就有僑胞在觀眾席上揮舞國旗遭到制止，後來幾天，大會允許手拿的小國旗進場，禁止大型旗幟。

今天對上中國隊，有不知情的僑胞拿出大型國旗遭到制止，在一旁幫忙出聲的哈立德被迫離開觀眾席。雖然大面國旗收了起來，僑胞仍手拿小國旗，更賣力為中華隊加油，並且盼到最終的勝利。

中華隊參加U19世界盃女壘賽，最後一場賽事對上中國隊，投手風羽璇（圖）投6.1局...
中華隊參加U19世界盃女壘賽，最後一場賽事對上中國隊，投手風羽璇（圖）投6.1局失1分非責失，幫助中華隊守下勝利。中央社
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女壘海峽大戰小兵立功 中華隊突破僵局勝中國

中華隊參加U19世界盃女壘賽，今天上演「海峽大戰」對上中國隊，在第8局進入「突破僵局制」之後，靠著替補上場的林紀紜敲出關鍵三壘安打，以3比2逆轉勝。

17歲的捕手林紀紜就讀埔里高工，這次7場比賽都是替補，10個打數沒有安打，唯一敲出的安打就發生在今天這場，延長賽第8局雙方1比1平手，她扛住壓力，敲出價值連城的致勝安打，送回2名隊友。

林紀紜賽後說：「很開心，終於在正式比賽敲出安打。」總教練韓幸霖表示，當時二三壘有人，沒有下達戰術，讓選手自由發揮。林紀紜則感謝教練和隊友在上場前鼓勵「一定要相信自己」。

這場比賽之前，中國隊在複賽0勝6敗，中華隊2勝4敗，帳面看起來較占上風。

不過比賽開始之後，中國隊1局下先馳得點，中華隊幾次攻占得分位置，首局甚至滿壘，但只在3局上追回1分，原本看似穩操勝算的比賽，打完正規7局仍是1比1，進入延長賽。

中華隊二壘手余佳玲身材嬌小，身高151公分，但是攻守俱佳，3局在中華隊0比1落後的情況下，打出二壘安打追平比數，抒解了中華隊落後的壓力。

余佳玲9場比賽敲出10支安打，打擊率4成17是全隊第一。她說當時球隊落後之下，只想要幫助球隊拿下分數。過去專守三壘，最近一年改練二壘，打擊守備都有進步，「感謝教練對自己有信心」。

後援投手風羽璇是這場比賽的勝利投手，她在先發投手翁子晴1.2局退場之後，後援6.1局失掉1分非責失，守下最後的勝利。

中國隊在8局下最後反攻，先靠著一壘安打追回1分，只以2比3落後中華隊，在兩人出局二壘有人之下，下一棒打者敲出滾地球，安全上壘，但二壘跑者繞過三壘往本壘衝。

中華隊一壘手隊長陳安心沉著冷靜，迅速把球傳向本壘，捕手接球之後，把中國隊跑者觸殺在本壘板前，拿下這場比賽的最後一個出局數，全隊跑進場內慶祝勝利。

風羽璇與另一名主力投手陳靖瑜這次貢獻良多，負擔了最多的局數，兩人合力為中華隊拿下5場勝仗。

中華隊今天一日兩戰，白天對上澳洲，只要獲勝就能拿下銅牌戰門票。不過，前6局中華隊3比1領先之後，第7局守備自亂陣腳，暴失11分，以3比12輸給澳洲。

晚間這一群17、18歲的台灣女生重新調整心情，在這場「海峽大戰」扛住壓力，以3比2在延長賽獲勝，也結束這次在U19世界盃女壘賽的全部賽程，排名維持與上屆相同的第5名。

明天冠軍戰由地主美國隊出戰日本，季軍戰則是加拿大對上澳洲。

中華隊參加U19世界盃女壘賽，最後一場賽事對上中國隊，延長賽第8局林紀紜（圖）敲...
中華隊參加U19世界盃女壘賽，最後一場賽事對上中國隊，延長賽第8局林紀紜（圖）敲出關鍵三壘安打，攻下致勝分。中央社
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中華隊女壘
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