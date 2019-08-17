中信女子公開賽／揮別不順遂 侯羽桑迎首座職業賽冠軍

2019-08-17 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



侯羽桑。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 上個月17日剛滿20歲的我國業餘高球小將侯羽桑，今天在2019中國信託女子公開賽以三輪總桿數215（-1）桿奪冠，打下首座職業賽冠軍，首嘗勝利滋味，而她也經過這場比賽的洗禮在各方面都有所成長，「終於在20歲這年有了好的收穫。」

前兩輪侯羽桑都位居領先位置，今天最終輪與職業好手蔡佩穎、大陸好手潘艷紅同組競技，前8洞最多領先達5桿，卻在4桿洞的第9洞出現亂流，開球偏右打到樹林，想救球卻越打越深，最終花了7桿才完成，也讓領先優勢瞬間縮小成1桿。

「當時我有點對自己生氣，但我還是告訴自己要沉住氣、要穩定住，後9洞只要穩定不要爆桿就有機會。」侯羽桑透露，2017年參加老爺公開賽也是一度握有7桿領先優勢，最終卻輸掉比賽，這次的經驗帶給她極大的打擊，但也讓她有所警惕，「不能再重蹈覆徹。」

侯羽桑最終輪以74（+2）桿繳卡，成為此賽事三輪結束唯一打出紅字球員，「其實我後9洞一直很緊繃，沒有到最後一桿都沒有覺得穩拿冠軍，因為對手都是身經百戰、打過很多冠軍的球員。」

看到妹妹侯羽薔這兩年收穫職業賽3冠，身為姊姊的侯羽桑並不會感到嫉妒，尤其在前陣子身體連續出現狀況，這一冠的到來對她而言來得更是時候，「6月初先是得到流感，之後又因為傷口發炎、上吐下潟掛了2次急診，今天終於在20歲這年有所收穫，也完成去年訂下的目標。」