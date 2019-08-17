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PGA／BMW錦標賽次輪 潘政琮抓5鳥暫居並列21

2019-08-17 14:38聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

潘政琮（右一）與偶像伍茲（左二）合影。圖／擷取自潘政琮臉書
潘政琮（右一）與偶像伍茲（左二）合影。圖／擷取自潘政琮臉書
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聯邦快遞盃季後賽系列戰第2站BMW錦標賽次輪，我國高球好手潘政琮狀況逐漸升溫，抓下5隻小鳥、沒有吞下任何柏忌的完美表現，以67（-5）桿繳卡，排名竄升至並列第21，技壓同組的偶像「老虎伍茲

潘政琮連兩天與偶像同組揮桿，首輪兩人都繳出71（-1）桿，次輪潘政琮狀況加溫，前9洞雖只抓下1隻小鳥，但也沒出現任何失誤，轉場後潘政琮第12洞起連抓3隻小鳥，最後一洞再抓1隻小鳥漂亮收尾，兩輪總桿數138（-6）桿，也從出發前的並列第50排名大躍進。

伍茲在前9洞狀況較為起伏，小鳥、柏忌各2，轉場後第11洞起，在5洞內抓下3隻小鳥，不過第16、17洞接連發生失誤，連兩天都打出71（-1）桿成績，兩輪總桿數142（-2）桿並列第48。

賽後談到再度與偶像同組揮桿，潘政琮說：「第二次跟伍茲打，沒有那麼緊張，但還是很榮幸能跟偶像一起打，有很多粉絲一直喊他的名字，大概除了打球時外，連續四個小時都沒間斷，充滿很多正能量，自己很享受跟他打球。」

此外，潘政琮也聊到自己的狀態，從上周起就覺得每天都有進步，「狀況蠻好的，希望在推桿和判讀上能在表現得更好。」

潘政琮伍茲老虎
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