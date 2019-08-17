辛辛那提網賽／大坂直美膝傷退賽 球后寶座恐交還

2019-08-17 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



大坂直美受傷。 美聯社 分享 facebook 本周才重返世界球后寶座的日本網球名將大坂直美，昨天在辛辛那提女網賽16強賽拍落我國一姊謝淑薇後，今天卻在八強賽與美國女將珂寧（Sofia Kenin）打至第三盤時，因左膝蓋不適決定棄賽，為接下來的美網提前做調整。

大阪直美今天在八強賽遭遇珂寧，雙方在前兩盤打完後戰成4：6、6：1平手，不過決勝盤雙方在打到第二局時，大阪直美卻向主審申請醫療暫停，並由防護員進行左膝蓋的包紮後回到場上，不過隨即就宣布退賽，於八強止步。

大坂直美在賽後表示，自己還不清楚膝蓋是發生了什麼樣的狀況，「這感覺很糟糕，我一點都不希望在如此接近美網開打時發生這樣的狀況，我現在真的有點擔心，因為去年我在美網拿下了冠軍，現在我也試著再度挑戰美網，雖然我並不是說一定要再度奪冠，但我希望能有機會去打這場比賽。」

大阪直美表示，這次受傷可能讓她會有百分之一的機率無法參加美網，「這就是我現在最關心的事情，不過即使醫生告訴我我不能打，我仍舊會希望能夠出賽，但我現在還無法評估狀況。」

而大阪直美的退賽也可能讓她交還剛到手的球后寶座，目前世界排名第二的澳洲一姊巴蒂（Ashleigh Barty）率先晉級四強的情況下，只要挺進決賽，就能在下周重返世界第一位置，而上周她正是敗在珂寧手中，才讓大坂直美搶走球后位置，沒想到本周兩人的處境互換。