世界盃男籃／大鎖塔克退訓 美國熱身首戰西班牙

2019-08-17 08:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



塔克(右)退出美國隊。 路透 分享 facebook 正在為月底開打的世界盃男籃賽備戰的美國隊，今天再傳出球員退訓的壞消息，效力休士頓火箭隊的防守大鎖塔克（P.J. Tucker），因左腳踝扭傷決定從僅剩15人的名單中退出，讓即將前往澳洲移訓的美國隊再少了一名可用之兵。

美國隊今天將在加州安那罕的本田球場與西班牙國家隊進行首場國際熱身賽，不過在賽前卻傳出球隊「3D」球員塔克在上周熱身賽扭傷左腳踝後，昨天的訓練中又再度扭傷，雖然他一度考慮帶傷續戰世界盃，不過在與經紀人討論後仍決定退出。

「我在上周五的比賽中扭傷，昨天的練習中又再度扭傷，而我們即將前往澳洲，我不希望傷勢因此拖延，甚至到了訓練營開打時都還沒有好。」塔克坦言，雖然退出美國隊的決定並不容易，但更不希望因此影響到之後的NBA賽季，「雖然我很想為美國隊出賽，但新賽季也很重要，會發生這樣的狀況讓我感到相當難過。」

在塔克退訓後，美國隊目前名單上僅剩下14名球員，僅要再刪減兩名球員就能繳出12人參賽名單，而今天美國隊也將與西班牙國家隊進行首場熱身賽，同樣為本屆冠軍熱門的西班牙，陣中擁有包括小加索（Marc Gasol）、魯比歐（Ricky Rubio）、W.厄南高梅茲（Willy Hernangomez）、J.厄南高梅茲（Juancho Hernangomez）等NBA球員。