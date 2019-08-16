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第5屆女子圍棋最強戰 黑嘉嘉盤中逆轉奪冠

2019-08-16 21:29中央社 台北16日電

3年前宣布將投身演藝圈，但黑嘉嘉仍無法割捨對圍棋的愛，今天她在第5屆女子圍棋最強戰，靠著盤中後來居上逆轉擊敗楊子萱奪冠，並獨得新台幣40萬元的冠軍獎金。

擁有台灣「最美職業女棋士」封號的黑嘉嘉，今年在第5屆女子圍棋最強戰，以5戰全勝之姿封后，抱著冠軍獎座的她綻放出甜美微笑，謙虛地說：「這次能夠拿到冠軍，我覺得運氣很好。」

黑嘉嘉透露，這次比賽有很多盤棋，都是在盤中局面不好的情況下逆轉局勢，包括今天的冠軍賽，不過她也開心地說，「近幾年台灣多了很多女棋手，也希望未來台灣的女棋士能在世界賽上有好成績」。

3年前黑嘉嘉和唱片公司簽約，也有出唱片打算，不過至今始終沒有消息，她強調，現階段重心仍放在棋盤上，「下棋不光是我的工作，也是我的興趣」，她並透露，至今每天仍維持正常訓練，「現在的AI（人工智能）出來了，訓練很方便」。

事實上，黑嘉嘉的確行程滿檔，今天拿下冠軍後，明天她又要搭機前往日本東京，與陳詩淵聯手參加世界圍棋混雙賽，比賽結束後則將轉往中國參加圍棋甲級聯賽，而今年度她最重要的目標，就是希望能在11月的世界女子圍棋錦標賽能取得好成績。

至於「好成績」的定義是什麼，對此黑嘉嘉笑說，她過去曾在2010年拿過世界女子圍棋錦標賽的亞軍，她沒給自己一定要奪冠的壓力，「只要能夠闖進決賽，我就覺得很不錯了」。

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