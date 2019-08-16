中信女子公開賽／明有望爭冠 侯羽桑：平常心不要急躁

2019-08-16 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



總獎金500萬元的2019中國信託女子公開賽，今天繼續在林口高爾夫球場進行第二輪賽事，我國業餘好手侯羽桑穩定發揮，小鳥、柏忌各2，以平標準桿的72桿繳卡，兩輪打完總桿數141（-3）桿持續保持領先，有望衝擊金盃。

次輪侯羽桑、蔡佩穎與大陸好手黎佳韵同組壓軸出發，開賽侯羽桑與蔡佩穎都在第2洞吞下柏忌，轉場後侯羽桑小鳥率先開張，蔡佩穎卻在第11洞又吞下柏忌，但兩人展開拉鋸，17洞打完都還戰成平手，最後一洞侯羽桑穩穩保par，蔡佩穎卻發生失誤，以1桿之差緊追在後，暫居第二。

侯羽桑賽後表示，今天有維持水準，但切桿發揮不是太好，有幾洞都能成功救球保par，「打出平標準桿成績算不錯了。」她指出今天發揮最好的一洞是第17洞的一記48呎超長推桿，「這一長推十分幸運，我很大力推，直直往球洞衝過去，剛好撞到旗桿，掉進洞裡。」

兩輪打完都位居領先位置，明天有機會爭冠，侯羽桑說：「會保持平常心慢慢打，不要急躁。風勢強勁、風向難測的林口球場難度很高，首要贏球條件是開球要放在球道上，再設法抓風向與風的強度，判斷第二桿的擊球距離更重要，「當然也希望能步妹妹後塵，拿下職業賽一冠。」

大陸好手潘艷紅今天前14洞抓3支小鳥，一度追平領先者侯羽桑，但在第15至17洞連績3洞都吞下柏忌，讓她退到並列第三位，落後領先者3桿，但是仍有機會搶冠軍。