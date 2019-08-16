親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

認定「口譯哥」不符進用資格 監委批外交部：於法無據

運動筆記【教練！我想跑步！】調整的藝術「肌肉張力」Extreme East Trail 2019 台灣極東越野熱血篇
健行筆記巴塱衛山.加奈美山.觀海步道【小百岳中的天使與惡魔】用生態的角度去爬山：玉山前峰
NBAKyle Lowry三大妙傳助攻 (2018-19賽季)印第安那溜馬三大好球 (2018-19賽季)

中信女子公開賽／明有望爭冠 侯羽桑：平常心不要急躁

2019-08-16 20:13聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

總獎金500萬元的2019中國信託女子公開賽，今天繼續在林口高爾夫球場進行第二輪賽事，我國業餘好手侯羽桑穩定發揮，小鳥、柏忌各2，以平標準桿的72桿繳卡，兩輪打完總桿數141（-3）桿持續保持領先，有望衝擊金盃。

次輪侯羽桑、蔡佩穎與大陸好手黎佳韵同組壓軸出發，開賽侯羽桑與蔡佩穎都在第2洞吞下柏忌，轉場後侯羽桑小鳥率先開張，蔡佩穎卻在第11洞又吞下柏忌，但兩人展開拉鋸，17洞打完都還戰成平手，最後一洞侯羽桑穩穩保par，蔡佩穎卻發生失誤，以1桿之差緊追在後，暫居第二。

侯羽桑賽後表示，今天有維持水準，但切桿發揮不是太好，有幾洞都能成功救球保par，「打出平標準桿成績算不錯了。」她指出今天發揮最好的一洞是第17洞的一記48呎超長推桿，「這一長推十分幸運，我很大力推，直直往球洞衝過去，剛好撞到旗桿，掉進洞裡。」

兩輪打完都位居領先位置，明天有機會爭冠，侯羽桑說：「會保持平常心慢慢打，不要急躁。風勢強勁、風向難測的林口球場難度很高，首要贏球條件是開球要放在球道上，再設法抓風向與風的強度，判斷第二桿的擊球距離更重要，「當然也希望能步妹妹後塵，拿下職業賽一冠。」

大陸好手潘艷紅今天前14洞抓3支小鳥，一度追平領先者侯羽桑，但在第15至17洞連績3洞都吞下柏忌，讓她退到並列第三位，落後領先者3桿，但是仍有機會搶冠軍。

「後面幾洞有點放鬆了，節奏有點亂掉。」潘艷紅透露，前陣子為了生產與照顧兒子離開了比賽及訓練一陣子，直到今年三月才重返中巡賽季，因此本周來台前兩輪有這樣的成績讓她感到滿意，還開玩笑的說：「希望明天決賽能給大家帶來驚喜，不要有驚嚇就好了。」

侯羽桑。圖／TLPGA提供
侯羽桑。圖／TLPGA提供
分享
蔡佩穎。圖／TLPGA提供
蔡佩穎。圖／TLPGA提供
分享

蔡佩穎高爾夫
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

擊劍／阻擋選手報名參賽？ 秘書長：首階段人數不足

2019-08-16 19:08

田徑／中華隊22人靜岡移訓 楊俊瀚、陳傑備戰世錦賽

2019-08-16 16:57

角力／張惠慈世青賽摘銀 我史上最佳成績

2019-08-16 16:45

辛辛那提網賽／澳洲壞小子又爆氣 罰款外還恐遭禁賽

2019-08-16 15:53

羽球／印尼雙打冠軍受邀來台 將與中租羽球隊交流

2019-08-16 14:07

「桌球王子」江宏傑秀神技 九宮格揮拍零NG

2019-08-16 14:05

PGA／BMW錦標賽與伍茲同組 潘政琮直呼美夢成真

2019-08-16 13:53

辛辛那堤網賽／費德勒爆冷落敗 男單16強止步

2019-08-16 10:57

辛辛那提女網／單打不敵大坂直美 謝淑薇雙打也退賽

2019-08-16 08:39

中信女子公開賽／昨起競技三天 觀賽免費可參加抽獎

2019-08-16 01:14

中信女子公開賽／蔡佩穎、侯羽桑首輪69桿並列領先

2019-08-16 00:14

中信女子公開賽／侯羽桑、蔡佩穎 首輪並列領先

2019-08-15 19:26

辛辛那提網賽／再碰謝淑薇 大坂：無法預測她

2019-08-15 18:38

推廣運動旅遊風潮 自行車道亮點路線輔導團啟動

2019-08-15 17:14

PGA／伍茲傷勢好轉 BMW錦標賽與小潘同組

2019-08-15 16:09

東奧／跆拳道新計畫 裁判將採4D錄影判讀

2019-08-15 16:07

羽球／台灣男雙戰國時代 兩屆奧運國手：看臨場

2019-08-15 14:29

辛辛那提網賽／不再一輪遊 芭蒂逆轉莎拉波娃

2019-08-15 13:15

羽球／奧運國手晉升雙寶爸 李勝木有最萌助教

2019-08-15 11:37

辛辛那提網賽／金童落難 澤瑞夫、西西帕斯一輪遊

2019-08-15 10:14

辛辛那提網賽／謝淑薇單日2勝 下戰碰球后大坂

2019-08-15 08:10

辛辛那提網賽／謝淑薇女單闖過頭關 今1日2戰

2019-08-15 00:18

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／湖人卡珍斯驚傳左膝韌帶斷裂 下季恐報銷

2019-08-16 09:23

NBA／卡珍斯恐報銷 美媒為湖人列備案人選

2019-08-16 10:13

NBA／哈登進攻更勝喬丹？火箭總管：這是事實

2019-08-16 12:10

NBA／揮別五虎笑柄時代 籃網CEO傳請辭下台

2019-08-16 10:49

優化配球+精煉滑球 克蕭壓制力再攀高峰

2019-08-16 07:00

NBA／詹皇樂登隊史最佳5人 歐尼爾稱願為賈霸改打4號

2019-08-16 11:55

NBA／洛齊爾棄太陽加入黃蜂 稱喬丹是背後關鍵因素

2019-08-16 12:40

辛辛那提女網／單打不敵大坂直美 謝淑薇雙打也退賽

2019-08-16 08:39

小馬青少棒／孫易磊好投奪勝 中華隊連霸三冠王

2019-08-16 10:13

狀元、榜眼齊聚活塞 羅斯、畢斯利峰迴路轉生涯

2019-08-16 07:00

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00

日職／歐力士20：8勝西武 張奕先發2連勝

2019-08-15 21:01

世界盃男籃／將挑戰子弟兵領軍澳洲 波總有錦囊妙計

2019-08-16 11:00

NBA／雙MVP哈登、衛少合體 火箭總管：奪冠保證

2019-08-16 15:16

日職／隊友單場20安猛攻 張奕先發奪第2勝

2019-08-16 00:16

NBA／跟隨喬治腳步 派特森傳將與快艇簽一年約

2019-08-16 11:15

中職／總統蔡英文參與開球 F16戰機震撼衝場

2019-08-16 19:30

MLB／貝林格40轟本季首位 道奇4轟不敵馬林魚

2019-08-16 10:35

中職30／陳俊池一待聯盟18年 見證職棒風風雨雨

2019-08-16 14:00

MLB／馬林魚全壘打牆再改版？基特說：或許

2019-08-16 08:19

中職30／逐夢棒球 陳俊池從聯盟紀錄員當上秘書長

2019-08-16 14:00

中職／林立滿貫砲打擊率重返4成 林泓育觸身球110次破紀錄

2019-08-15 22:24

籃球／野獸歸鄉 複數年合約加盟富邦勇士

2019-08-16 00:21

中職／林立猛打賞再當4割男 悍將陷「桃園魔咒」

2019-08-16 00:24

MLB／今日戰績表 美聯洋基國聯道奇兩龍頭均落難

2019-08-16 13:05

「桌球王子」江宏傑秀神技 九宮格揮拍零NG

2019-08-16 14:05

日職／「大王」傷癒繳雙安 火腿仍吞9連敗

2019-08-16 00:19

MLB／達比修有7局無失分 牛棚放火搞砸勝投

2019-08-16 11:08

中職／龍隊周六開訓 有4位新秀恐缺席

2019-08-16 18:08

中職／索沙終於告別防禦率王 羅力躍居榜首

2019-08-15 21:17

NBA／湖人、快艇門票熱賣 兩強對戰218美元起跳

2019-08-16 12:47

辛辛那堤網賽／費德勒爆冷落敗 男單16強止步

2019-08-16 10:57

UBA／前達欣教頭范耿祥 加入政大雄鷹籃教練團

2019-08-16 12:22

MiLB／江少慶飆7K完投勝 胡智為小熊首先發丟4分

2019-08-16 12:06

MLB／天使楚奧扛出本季40轟 並列大聯盟全壘打王

2019-08-16 17:00

MLB／阿隆索39轟平國聯菜鳥紀錄 教頭談心揮別低潮

2019-08-16 11:39

辛辛那提網賽／澳洲壞小子又爆氣 罰款外還恐遭禁賽

2019-08-16 15:53

菁英盃／前國手陳世杰陪練 南山高中球員好驚喜

2019-08-16 00:08

羽球／印尼雙打冠軍受邀來台 將與中租羽球隊交流

2019-08-16 14:07

PGA／BMW錦標賽與伍茲同組 潘政琮直呼美夢成真

2019-08-16 13:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top