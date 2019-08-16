擊劍／阻擋選手報名參賽？秘書長：人數不足無法成隊

2019-08-16 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



擊劍。 示意照(中央社) 分享 facebook 2019年亞洲長青擊劍錦標賽今天展開，卻傳出中華擊劍協會阻擋選手報名一事，導致女子軍刀團體項目並未有我國選手參賽，對此中華擊劍協會秘書長洪新志表示，協會從未有阻擋選手報名一事，是因為當初在第一階段報名時人數不足無法成隊。

前擊劍協會秘書長、現任亞洲擊劍總會執委何湘伶透露，這次在台灣舉辦的2019年亞洲長青擊劍錦標賽，出現協會阻擋選手報名參賽的情況，協會以女子軍刀項目的蔡萬玄沒有在4月20日第一階段報名的理由，無法組成團體賽，另一名選手蔡洵佩在第一階段報名女子鈍劍，之後轉為軍刀項目，但也被協會判定為不符合資格。

「擊劍總會的競賽組認為我們可以自己組隊，但實在不想跟（中華擊劍）協會硬著來，競賽組這樣也會得罪主辦國。」何湘伶還說：「總會在今天都還可以接受報名團體賽，但協會這邊並不願意幫選手報名。」

何湘伶表示自己是基於愛好擊劍的心，希望選手能有發揮的舞台，「尤其這次又是在台灣舉辦，又是長青賽事，長青賽事比較屬於全民運動，應該讓大家有多一點參賽的機會。」

洪新志則回應，一切報名規則、時程都有公告在協會官網上，也因為這次比賽地點在台灣，協會這裡才會把第一階段截止日期提前到4月20日，就是為了能早一點作業，參賽的選手也比較有代表性。

洪新志說：「沒有阻擋選手報名一事，是因為人數不足才無法成隊，雖然現在總會還能報名，但這樣臨時湊成的強度也有疑慮，不希望是這樣倉促組隊。」