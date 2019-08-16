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田徑／中華隊22人靜岡移訓 楊俊瀚、陳傑備戰世錦賽

2019-08-16 16:57聯合報 記者林宋以情╱即時報導

中華田徑隊前往日本靜岡移訓。圖／中華田徑協會供
中華田徑隊前往日本靜岡移訓。圖／中華田徑協會供
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中華田徑協會理事長葉政彥，今天帶領6位國家隊教練（2位助理教練）以及22位選手前往日本靜岡移訓一個月，中華田協秘書長王景成與台灣體大校長林華韋也隨行，這是田協第三度前往靜岡移訓。

國家隊選手分兩梯次出發，「台灣最速男」楊俊瀚與其他9位選手從名古屋前往靜岡，大團則由「跨欄王子」陳傑領銜，直飛靜岡。男子鉛球、跳遠與撐竿跳選手預計9月2日出發前往日本鹿兒島移訓，「黃金右臂」鄭兆村目前正在英國伯明罕準備參加鑽石賽，比賽結束後將轉往日本與國家隊會合。

國家隊總教練孫念祖表示，日本靜岡因田徑場與重訓兩地相隔約30分鐘車程，靜岡為體恤選手，去年特地來國訓中心參觀重訓室，希望於田徑場打造相似重訓設備，方便台灣選手訓練。

國家隊預計9月17日歸國，孫念祖說，回國後大約有一半成員將參加台北市秋季盃（9月19日至22日），當作移訓後測驗。

世界田徑錦標賽9月27日於卡達登場，目前達到參賽標準的有鄭兆村、楊俊瀚、陳傑、110公尺跨欄陳奎儒、女子馬拉松曹純玉，達標截止日為9月7日，標槍黃士峰預計可以積分排名搭上世錦賽列車。

首度參加世錦賽的陳傑表示，世錦賽應該跟奧運很相似，自己累積許多比賽經驗，希望可以更專注於賽場上，也期許自己可以在相同場地締造最佳成績。陳傑今年卡達亞錦賽以個人最佳的48秒92奪銀。

中華田徑協會理事長葉政彥（右）在桃園機場為中華隊打氣。圖／中華田徑協會提供
中華田徑協會理事長葉政彥（右）在桃園機場為中華隊打氣。圖／中華田徑協會提供
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「跨欄王子」陳傑。圖／中華田徑協會提供
「跨欄王子」陳傑。圖／中華田徑協會提供
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田徑世錦賽楊俊瀚
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