辛辛那提網賽／澳洲壞小子又爆氣 罰款外還恐遭禁賽

2019-08-16 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



基里洛斯。 路透 分享 facebook 澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）爆氣事件又多一起，日前在辛辛那提網賽男單第2輪比賽又出現情緒失控的情況，而他也因多項規則遭罰11萬3千美元（約台幣357萬元），且還有可能遭到ATP禁賽處分。

與第8種子俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov）的男單32強比賽，基里洛斯以7：6（7：3）、6：7（4：7）、2：6遭到逆轉，而他在比賽中多次與主審墨菲（Fergus Murphy）有過多次爭吵。

基里洛斯還在比賽中對主審口出穢言，指責他是「最差的、輕鬆上位的」、「魁儡」、「做了很多次愚蠢的決定」，比賽結束後，基里洛斯也沒有和主審握手。

此外，當基里洛斯第二盤「搶七」落敗後不甩主審並未同意，帶著兩支球拍說要去廁所，結果卻在球員通道上砸爛了兩隻球拍。而ATP針對基里洛斯的脫序行為祭出處分，共列出多達8項規則對他開罰，其中5項違反運動精神行為共8萬5千美元，口出惡言2萬美元，聽得到的髒話5千美元，擅自離場3千美元。

ATP當局還表示，「除了這些行為的處罰，ATP還將進一步調查，基里洛斯在比賽中或結束後是否有其他的不當行為，不排除追加處罰或者禁賽。」