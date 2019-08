辛辛那提網賽／澳洲壞小子又爆氣 罰款外還恐遭禁賽

基里洛斯。 路透 分享 facebook 澳洲「壞小子」基里洛斯(Nick Kyrgios)爆氣事件又多一起,日前在辛辛那提網賽男單第2輪比賽又出現情緒失控的情況,而他也因多項規則遭罰11萬3千美元(約台幣357萬元),且還有可能遭到ATP禁賽處分。

與第8種子俄羅斯好手卡查諾夫(Karen Khachanov)的男單32強比賽,基里洛斯以7:6(7:3)、6:7(4:7)、2:6遭到逆轉,而他在比賽中多次與主審墨菲(Fergus Murphy)有過多次爭吵。

基里洛斯還在比賽中對主審口出穢言,指責他是「最差的、輕鬆上位的」、「魁儡」、「做了很多次愚蠢的決定」,比賽結束後,基里洛斯也沒有和主審握手。

此外,當基里洛斯第二盤「搶七」落敗後不甩主審並未同意,帶著兩支球拍說要去廁所,結果卻在球員通道上砸爛了兩隻球拍。而ATP針對基里洛斯的脫序行為祭出處分,共列出多達8項規則對他開罰,其中5項違反運動精神行為共8萬5千美元,口出惡言2萬美元,聽得到的髒話5千美元,擅自離場3千美元。

ATP當局還表示,「除了這些行為的處罰,ATP還將進一步調查,基里洛斯在比賽中或結束後是否有其他的不當行為,不排除追加處罰或者禁賽。」

Insult chair umpire ☑️

Break racket ☑️

Break another racket ☑️



This Nick Kyrgios meltdown had everything 😳 pic.twitter.com/qYI0biStvQ