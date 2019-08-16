羽球／印尼雙打冠軍受邀來台 將與中租羽球隊交流

2019-08-16 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



今年MIZUNO與塞提阿萬、阿山攜手合作，邀請成為品牌大使。圖／MIZUNO提供 分享 facebook 曾兩度拿下世錦賽男雙金牌的印尼黃金搭擋阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），將接受運動品牌MIZUNO邀約訪台，於本月31日下午在內湖網球中心的室內羽球場和球迷們近距離接觸，並與中租羽球隊分享致勝技巧，還會在現場直接進行對打交流。

曾經高居世界羽球男子雙打最高排名的塞提阿萬與阿山，去年開始再度合拍後又橫掃了數座男雙冠軍，包括今年的全英公開賽與紐西戰公開賽兩度奪冠，而兩人將在運動品牌MIZUNO邀約下於月底訪台。

今年MIZUNO與塞提阿萬、阿山攜手合作，邀請成為品牌大使，在31日的「羽世界接軌」記者會現場，MIZUNO也將與塞提阿萬、阿山一同慶祝加入美津濃團隊，會後兩位世界冠軍將進行經驗傳承，與中租羽球隊選手互相切磋，並且傳授網前小球手感及反手抽球技巧。

即日起至20日前，可先至MIZUNO經銷商購買或預購日製球拍任一款式，即可獲得簽名會抽籤資格卡，拍照上傳「Mizuno Badminton Taiwan」粉絲團，並留言「羽世界接軌」，就有機會拿到保證資格（30位），搖身變成VIP，於活動當天和塞蒂亞萬、阿赫桑合照簽名。「羽世界接軌」活動全程開放一般球迷參與，有機會獲得限量簽名球拍或球衣，成為最幸運的球迷。