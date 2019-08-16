「桌球王子」江宏傑秀神技 九宮格揮拍零NG

2019-08-16 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



「桌球王子」江宏傑為日本GTN公司代言。圖／公關公司提供 分享 facebook 「桌球王子」江宏傑為日本GTN公司代言。圖／公關公司提供 分享 facebook 「桌球王子」江宏傑加盟日本琉球ASTEEDA桌球隊，一年多來往返台灣與日本，現在日本GTN公司看上江宏傑的身分與影響力，邀請成為新代言人與拍廣告，挑戰桌球「九宮格」秀神技，15秒內擊倒7個牌子一次OK，無NG讓工作人員驚呼。

GTN為日本在地服務公司，主要推廣在日本生活的海外人士，可以有效率找工作、找房子，也因應不同的生活上與工作需求而要代辦的證件，都可透過日本GTN，而這也是江宏傑繼防蚊液、啤酒、服飾之後的第4個日本代言。

為讓江宏傑展露專業的形象，又不過於嚴肅，所以特別情商經紀人要拍攝日本流行的「九宮格」挑戰，雖然只有7個牌子，但要在15秒內用打桌球方式全部擊倒並不容易，所以經紀人一收到腳本就擔憂難度太高，先問過江宏傑，沒想到他一口答應說：「可以挑戰。」

拍攝電視廣告當天，工作員人原本估計要一小時，江宏傑開拍的第一次就成功，僅花一分鐘過關，他也忍不住舉雙手慶祝，旁邊的工作人員也暴動尖叫，直呼「江宏傑果然是專業的球員，一上場眼神銳利，立刻顯露打球的霸氣與專業一面。」

江宏傑也感到不可思議，「沒想到一次就OK。」GTN拍攝的新廣告，除了會出現在日本各地之外，旅客載運量最大的成田機場到市區的「京成線」電車上，也會看到江宏傑在螢幕上的帥氣身影。